Trezentos voluntários dedicam um dia à limpeza das praias do Sado

As praias junto ao Estuário do Sado vão ser limpas por 300 voluntários da Universidade Europeia, do IPAM e do IADE no próximo dia 17 de Maio. Estudantes, professores, colaboradores e parceiros das três instituições do maior grupo de ensino superior do mundo, o Laureate International Universites, dedicam o dia à campanha “Mariscar SEM Lixo”, da iniciativa da cooperativa Ocean Alive, cujo objectivo é limpar as praias de milhares de embalagens de sal fino

PUB

Este ano, a iniciativa de responsabilidade social pretende fazer a diferença nas praias do Sado, no sentido de acabar com as consequências do mau hábito dos mariscadores de deixar as embalagens de plástico de sal fino na areia depois de utilizarem o sal para apanhar lingueirão e casulo. Os voluntários, dispensados do dia de aulas, vão ajudar a eliminar a poluição das pradarias marinhas do estuário do Sado, Setúbal, provocada pelas embalagens largadas pela comunidade piscatória e lúdica local na prática da mariscagem.

As artes de pesca que os mariscadores utilizam resumem-se a um balde de plástico que transporta embalagens com sal fino. E à medida que percorrem o estuário no período da baixa-mar, vão localizando sinais da presença do bivalve enterrado na areia através de um pequeno buraco em forma de oito, e é dentro dele que injectam o sal. Decorridos alguns segundos, o lingueirão sai parcialmente da sua “toca” por ser muito sensível à salinidade, e é apanhado.

PUB

A campanha “Mariscar SEM Lixo” tem suscitado uma grande adesão e provocado um impacto considerável na região do Estuário do Sado, contando com o suporte institucional da UNESCO e com o patrocínio da Fundação Oceano Azul do Oceanário de Lisboa, dizem as instituições emc omunicado. A actividade será realizada em parceria com a Ocean Alive, uma cooperativa de educação ambiental, que pretende transformar comportamentos para a protecção do oceano através da educação e do envolvimento das comunidades costeiras locais. Este ano já foram realizadas várias acções de voluntariado na área, tendo sido recolhidas mais de 28 mil embalagens de sal fino.

O Dia da Responsabilidade Social da Laureate International Universities em Portugal insere-se num compromisso global do grupo em criar um impacto positivo na sociedade, incentivando o envolvimento das suas instituições espalhadas pelo mundo com a resolução de problemas reais das comunidades locais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A iniciativa foi distinguida, em 2015, pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial, como uma boa práctica de Responsabilidade Social na categoria Voluntariado e, no ano passado, foi selecionada, entre 50 boas práticas universitárias de Responsabilidade Social, como uma das cinco melhores do país, pela Comissão Sectorial para a Educação e Formação e pelo Instituto Português da Qualidade.

Ao longo dos últimos cinco anos, a Universidade Europeia já desenvolveu cinco projectos de voluntariado, que apoiaram a Santa Casa da Misericórdia da Amadora, o Parque Florestal de Monsanto, a Tapada Nacional de Mafra, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a Mata Nacional de Leiria, com o apoio de 1000 voluntários e de 30 parceiros e patrocinadores.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB