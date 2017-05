Diferença entre gasóleo simples e aditivado atingiu 5,7 cêntimos em Dezembro

A diferença entre o preço médio de venda ao público entre o gasóleo aditivado e o gasóleo simples era 5,7 cêntimos por litro no final do ano passado. Este valor representa um aumento de 0,9 cêntimos face aos 4,8 cêntimos registados em Abril, de acordo com um relatório da Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis (ENMC) a que o PÚBLICO teve acesso.

Neste documento, a ENMC justifica que “apenas foi possível obter e coligir dados estatísticos a partir do segundo trimestre de 2016, com a entrada em funcionamento”, em Abril, do seu Balcão Único Electrónico.

Através desta plataforma onde estão os registos de vendas dos operadores dos postos de combustíveis espalhados pelo país a ENMC concluiu que, no caso da gasolina, o diferencial de preços nos nove meses até Dezembro foi menor, de 0,6 cêntimos, entre os 2,5 cêntimos por litro registados em Abril para 3,1 cêntimos por litro registados em Dezembro.

“Os dados recolhidos permitem assumir que o mercado se vem ajustando à nova realidade, através do progressivo aumento da diferença de preços finais” entre combustíveis simples e aditivados, considera a ENMC, presidida por Filipe Meirinho. A lei que tornou obrigatória a venda de combustíveis simples – chamados combustíveis “low cost” – entrou em vigor a 17 de Abril de 2015.

No conjunto, nos 2971 postos activos em Portugal, venderam-se, no período em análise, cerca de três mil milhões de litros de gasóleo, sendo que a versão simples representou cerca de 69% do total vendido, ou 2,11 milhões de litros.

Quanto à gasolina, o volume total vendido nos postos registados na ENMC nos meses analisados foi de aproximadamente mil milhões de litros e o peso da gasolina simples no total de vendas foi de 68% (688,7 milhões de litros).

São valores que indicam que, “pela diversidade da oferta que é dada aos consumidores”, a legislação dos combustíveis simples “é uma aposta ganha”, afirmou ao PÚBLICO o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.

“Não estamos satisfeitos com certos aspectos” do funcionamento do mercado, salientou contudo o governante, lembrando que pediu à Autoridade da Concorrência uma análise às margens de lucro das gasolineiras.

