Bolsas anteciparam vitória de Macron e agora seguem em queda ligeira

A sessão ainda começou com renovação de máximos em vários índices europeus, mas o ritmo dos mercados accionistas europeus é agora dominado de tomada de lucros, gerados pelas fortes subidas das últimas semanas. As bolsas europeias, que já tinam antecipado a vitória de Emmanuel Macron nas presidenciais francesas, seguem esta segunda-feira em queda ligeira.

O CAC francês recua 0,61% depois de ter atingido os seus níveis mais altos em mais de nove anos. O DAX alemão desliza 0,09 %, mantendo-se perto dos máximos históricos.

A vitória de Macron, com uma visão empresarial amigável da integração europeia, derrotando Marine Le Pen, uma nacionalista de extrema-direita que ameaçou tirar o país da União Europeia, era o cenário em que os investidores apostavam.

"Sendo em linha com as sondagens recentes, este resultado já foi amplamente antecipado pelo mercado e, portanto, poderemos esperar que a extensão de qualquer novo "rally de alivio" seja mais modesta do que a que tivemos após a primeira volta", disse Julien Lafargue, estrategista das acções europeias do JP Morgan Private Bank, citado pela Reuters.

Em Lisboa, a sessão também começou em alta, mas o principal índice nacional já segue em queda ligeira. O BCP, que apresenta resultados após o fecho de Bolsa, segue a cair 0,43%. Corticeira Amorim, EDP e EDP Renováveis seguem igualmente em queda. Com Agências

