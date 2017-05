Há um iraniano tão parecido com Messi que até a polícia já teve de intervir

O estudante iraniano Reza Parastesh é frequentemente abordado na rua parar tirar selfies. Só que esta atenção constante não se deve ao facto de o estudante Parastesh ser famoso mas sim por se parecer com alguém bem conhecido a nível mundial: o jogador argentino Lionel Messi. Tanto que quase ia sendo detido durante este fim-de-semana por perturbar a ordem pública, segundo relata a AFP.

O episódio aconteceu depois de uma grande quantidade de pessoas se ter juntado para tentar tirar fotografias com o sósia de Lionel Messi — confundindo-o com o jogador — quando este conduzia uma viatura na cidade iraniana de Hamadan, no ocidente do país, a cerca de 300 quilómetros da capital Teerão. Para serenar ânimos e controlar o trânsito, a polícia viu-se forçada a levar o jovem para a esquadra e a rebocar o seu carro.

Barcelona footballer Lionel Messi (right) and his Iranian doppelganger Reza Parastesh - who is regularly mobbed by fans in Tehran pic.twitter.com/mdOsuoLgEv — AFP news agency (@AFP) 8 de maio de 2017

O iraniano não esconde as parecenças com o internacional argentino e até opta por um corte de cabelo e de barba que o tornam ainda mais semelhante a Messi. Veste ainda a camisola do Barcelona enquanto assiste aos jogos do clube ou enquanto passeia pela cidade. Segundo o estudante, foi o seu pai que o incentivou a vestir a equipar-se à Messi, a aceitar tirar fotografias com os adeptos e a enviá-las para um site de informação desportiva. “Enviei as fotografias numa noite e logo na manhã seguinte já me tinham contactado e disseram que me queriam entrevistar”, contou o sósia de Messi à AFP.

Desde então, e para além da fama que ganhou entre os iranianos, Parastesh tem várias entrevistas agendadas e também já foi contactado para fazer alguns trabalhos como modelo.

“As pessoas vêem-me como o Messi iraniano e querem que eu faça tudo o que ele faz. Quando apareço em algum lado, ficam chocadas”, contou o duplo do jogador argentino. Agora, a sua ambição é encontrar-se com o verdadeiro Messi em Espanha, mantendo a esperança de poder vir a trabalhar um dia como seu representante em determinados eventos – já que, enquanto figura pública, Messi tem uma vida ocupada, admite o seu sósia.

This man looks familiar, doesn't he?



It's Lionel Messi's doppleganger: Iranian student Reza Parastesh pic.twitter.com/3nV7aAoYeA — TheField (@thefield_in) 8 de maio de 2017

As parecenças físicas entre os dois são tantas que até o pai de Parastesh – que é fanático por futebol – disse ao filho para não aparecer em casa no dia em que o Irão perdeu com a Argentina, no Mundial de 2014, depois de Messi ter marcado o golo decisivo nos últimos minutos de jogo. “Porque é que marcaste aquele golo contra o Irão?”, perguntou-lhe o pai na altura, por telefone. “Mas não fui eu”, respondeu Parastesh, rindo-se enquanto recordava a situação.

