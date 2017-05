FPF torna públicos relatórios dos árbitros a partir da época 2017-18

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira que vai tornar públicos os relatórios de jogo das equipas de arbitragem nas competições profissionais a partir da época 2017-18.

PUB

Segundo informa a FPF, os relatórios dos árbitros passam a ser públicos no seu site depois de concluída a análise e publicadas as decisões do Conselho de Disciplina.

A decisão da Direcção da FPF foi tomada depois de consultados o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina.

PUB

“Atendendo à necessidade constante de ajudar todos os intervenientes – nomeadamente os adeptos – a conhecer e compreender todas as dimensões do futebol, o Conselho de Arbitragem entende que a divulgação pública dos relatórios de jogo das equipas de arbitragem é uma boa prática, amiga da transparência, e deve ser tomada a partir do início da época 2017/18”, afirmou o presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes, em declarações reproduzidas pela FPF.

O Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, também se mostrou favorável à proposta de divulgação dos relatórios dos árbitros: “A APAF manifesta a sua inteira concordância com esta decisão da Federação Portuguesa de Futebol e do Conselho de Arbitragem. Os relatórios das equipas de arbitragem são elementos estruturantes do futebol, nomeadamente o futebol profissional, pelo que não vemos qualquer entrave à divulgação pública, nos termos definidos pela FPF.”

PUB

PUB