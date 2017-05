Estoril garante a manutenção na I Liga

O Estoril-Praia garantiu nesta segunda-feira a manutenção na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Desportivo de Chaves, por 2-1, no encontro que fechou a 32.ª jornada.

Bressan ainda deu vantagem aos flavienses, aos 23 minutos, mas André Claro (72') e Mattheus Oliveira (87') marcaram os golos dos "canarinhos", que terminaram o jogo com mais um elemento, devido à expulsão do guarda-redes António Filipe, aos 83'.

Com este resultado, o Estoril-Praia subiu ao 14.º posto, com 34 pontos, já a oito da zona de despromoção – quando só faltam disputar seis pontos -, enquanto o Desportivo de Chaves está no 10.º lugar, com 37.

