Chelsea a apenas uma vitória do sexto título inglês

Depois de Ted Drake (1954-55), José Mourinho (2004-05, 2005-06 e 2014-15) e Carlo Ancelotti (2009-10), o italiano Antonio Conte apenas precisa de ganhar um dos últimos três jogos que o Chelsea ainda tem para disputar na Premier League para se tornar no quarto treinador a conquistar o título inglês pelos “blues”. Nesta segunda-feira, os londrinos não tiveram qualquer problema para derrotar o Middlesbrough (3-0), passaram a ter sete pontos de vantagem sobre o Tottenham, e podem festejar o seu sexto título já na próxima sexta-feira, se derrotarem o West Bromwich.

Para o Middlesbrough foi o fim da linha — com a derrota, a equipa liderada por Steve Agnew viu confirmada a despromoção ao Championship —, para o Chelsea um passo de gigante para reconquistar, duas épocas depois, o título inglês.

Em Stamford Bridge, o jogo foi quase de sentido único e o Middlesbrough nunca mostrou ter capacidade para incomodar a equipa de Antonio Conte.

O internacional espanhol Diego Costa, aos 21 minutos, fez o seu 20.º golo pelo Chelsea na Premier League e colocou um ponto final nas ténues esperanças do Middlesbrough em evitar já a despromoção e, antes do intervalo, um remate de Marcos Alonso foi desviado para a própria baliza pelo guarda-redes norte-americano Brad Guzan.

Com uma vantagem de 2-0 e mais um jogo agendado para a próxima sexta-feira, o Chelsea baixou o ritmo na segunda parte, mas a equipa do português Eduardo, que ainda não foi utilizado na principal equipa dos “blues”, não precisou de carregar no acelerador para dilatar a vantagem: o ex-benfiquista Matic, aos 65’, fixou o marcador final em 3-0.

Ausente da partida contra o Middlesbrough devido a lesão — foi apenas o terceiro jogo que o francês falhou nesta época na Premier League —, o médio N’Golo Kanté viu reforçado o reconhecimento à excelente época de estreia que fez ao serviço dos “blues” após ser eleito pela associação britânica de jornalistas de futebol como o jogador do ano, à frente do seu colega de equipa Eden Hazard e de Dele Alli, do Tottenham.

Kanté, que pode conquistar o segundo título consecutivo em Inglaterra — foi campeão na época passada pelo Leicester —, já tinha sido considerado o melhor jogador do ano na Premier League numa votação feita pelos jogadores da prova.

