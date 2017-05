Marques Mendes diz que PS convidou Júlio Magalhães para o Porto – mas PS desmente

O conflito entre Rui Moreira e o PS, que culminou horas antes da convenção nacional autárquica do partido com a escolha de Manuel Pizarro para ser o candidato socialista à câmara do Porto, foi este domingo apelidado por Marques Mendes, na SIC, de "casamento por conveniência, em que o noivo não queria casar com a noiva e uma parte da família da noiva também não queria o casamento".

PUB

O comentador reconheceu que Rui Moreira esteve bem em recusar o apoio do PS e que é o PS que sai mais queimado deste "divórcio". Mendes justificou a ruptura com um suposto acordo, denunciado pelo eurodeputado Manuel dos Santos, que previa a entrada de Pizarro para número dois da lista de Moreira, num primeiro momento, e, numa segunda fase, a saída de Moreira do executivo camarário para um lugar no Parlamento Europeu (o que permitiria ao PS ficar dono da câmara)." Se ele não fizesse nada era visto como uma marionete nas mãos do PS", justificou Mendes. Assim, "Rui Moreira vai ser uma espécie de Macron português no plano autárquico".

Mas esta não foi a revelação mais quente que Mendes fez no seu comentário. O ex-líder do PSD afirmou que Júlio Magalhães, que já em 2013 havia sido indicado como possível candidato à câmara de Matosinhos, chegou a ser convidado por telefone. "Há uma coisa curiosa", disse Mendes a Clara de Sousa. "A dada altura não se sabia se Manuel Pizarro aceitava ser candidato. E aí posso dar-lhe uma informação: o PS nacional chegou a convidar uma outra pessoa para candidato" a presidente. "Quem?", pergunta a jornalista. "O seu colega Júlio Magalhães, director do Porto Canal", lançou Mendes, revelando que a questão chegou a ser discutida pela administração do canal.

PUB

De imediato, o PS emitiu um comunicado definitivo: "Completamente falso!" Os socialistas afirmam mesmo que "as notícias do dr. Marques Mendes não passam de puras fantasias".

O melhor momento "de sempre" de Costa

Depois de falar na "grande vitória" de Emanuelle Macron "bem acima das sondagens" e sem ceder às suas ideias, e na "derrota histórica" de Marine Le Pen, Marques Mendes anunciou também que Portugal sairá do Procedimento por Défice Excessivo na última semana deste mês.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Portugal vai sair do Procedimento por Défice Excessivo. Vai ser anunciado na última semana de Maio", disse o comentador da SIC, sem nada dizer sobre a fonte desta informação.

Para Marques Mendes, este alívio contribuirá para que o primeiro-ministro António Costa continue a viver o seu melhor momento político "de sempre", coleccionando números positivos e boas notícias.

Na questão do encerramento dos balcões da Caixa, Mendes falou nas razões que assistem a ambas as partes do conflito: a população, sobre a qual recai o peso da interioridade, e a Caixa, que foi acumulando maus resultados. À administração da CGD lembrou a importância de encontrar uma solução que sirva Almeida e que não tenha implicação nos compromissos assumidos com Bruxelas.

PUB

PUB