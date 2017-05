Macau será sempre Macau…

Macau é um exemplo paradigmático de como a cultura prevalece sempre sobre a geografia, por mais que aquela dependa também desta. Geograficamente território chinês, Macau é de facto “outra coisa”, por muito que, nas ruas, quase nunca se ouça falar a nossa língua.

A China, porém, tem reforçado a sua aposta no ensino da língua portuguesa. Não obstante as razões — no essencial, para promover as relações comerciais com os países lusófonos —, essa é uma garantia de que há uma memória histórica naquelas paragens que permanecerá, apesar de toda a descaracterização urbanística resultante da profusão de casinos, cada vez mais colossais.

Também por essa via, Macau será sempre “outra coisa”, um enclave, no espaço chinês. A China, de resto, tem demonstrado ter uma sabedoria tipicamente conservadora, no melhor sentido do termo, que se pode verbalizar no seguinte princípio: “Se funciona bem, não queiras mudar.”

A esse respeito, mais uma estória para a história (ainda por fazer) da nossa descolonização “exemplar”: logo a seguir ao 25 de Abril, houve quem em Portugal procurasse contactar as autoridades chinesas com o intuito de entregar de imediato o território; a China, porém, que nunca se sentiu colonizada por Portugal, recusou tal propósito; a transição política far-se-ia, mas sem precipitações nem passos em falso, como veio depois a acontecer, por mérito do exemplar trabalho dos vários governadores portugueses, honra lhes seja feita.

O que em Macau não passou de um episódio cómico, ali bem perto, em Timor-Leste, acabou, como todos sabemos, em tragédia. A esse respeito: no congresso em que, no final de Março, participámos e que congregou, de forma (quase) inédita, as principais entidades universitárias sediadas em Macau (Universidade de Macau, Universidade de São José e Instituto Politécnico de Macau, a que se juntou ainda o Instituto Internacional de Macau), houve uma comunicação que nos fez reflectir de novo na questão da geografia.

No essencial, a comunicação em causa deu conta dos resultados de um inquérito realizado aos estudantes de língua portuguesa em Macau, a respeito do seu (re)conhecimento dos países de língua portuguesa. Pois bem: qual era o país, nesse inquérito, que era menos (re)conhecido como um país de língua portuguesa? Timor-Leste, precisamente. Razões para tal há decerto muitas. Desde logo, o menor impacto noticioso que o processo timorense teve em Macau. Mas, ainda assim, não deixa de ser surpreendente. O espaço lusófono, com efeito, na sua dispersão geográfica, parece por vezes um labirinto sem fim ou saída. Sendo que, nele, Macau será sempre um lugar especial. Macau será sempre Macau.

