Ganhadores e perdedores

1. Haverá uma lição principal a tirar sobre as eleições francesas? A julgar pelo comentário político dos últimos dias, a lição é que “esquerda” e “direita” terão deixado de fazer sentido. Uma divisão “descartada” ou “desintegrada”, escreve-se no Guardian. No Economist sugere-se, mais moderadamente, que “a velha divisão entre a esquerda e a direita está a tornar-se menos importante”. E se não há esquerda nem direita, o que haverá então? Duas fontes diferentes, que só muito raramente deverão estar de acordo, parecem convergir. Enquanto Nicolas Bay, secretário-geral da Frente Nacional, defende que tudo se resume a “patriotismo versus globalização”, o Economist fala numa nova divisão entre "abertura e fechamento". Será esta a divisão? Se sim, até que ponto é nova? E em que consiste? Vale a pena inspeccionar.

PUB

2. O tema da “Europa” parece ser aquele em que a divisão tradicional esquerda/direita foi mais obviamente desafiada nesta eleição. A posição genérica dos partidos ou dos eleitores nessa divisão não tem uma relação linear com as suas posições sobre a Europa. Pelo contrário, a oposição à integração europeia cresce quanto maior a distância em relação ao centro. Mais de metade dos eleitores de Le Pen dizem que sentiriam “um grande alívio” se fosse anunciado amanhã o abandono da União Europeia. A percentagem não é tão alta quando olhamos para o eleitorado de Mélenchon, mas é mesmo assim bastante maior do que entre os eleitores de Hamon, Fillon ou Macron.

Contudo, isto não é novo. Para a direita radical que emergiu nos anos 80 com alguma relevância eleitoral na Europa — a Frente Nacional, o Bloco Flamengo, o Partido da Liberdade na Áustria e outros —, a luta principal começou logo por ser, nessa altura, por uma “Europa das pátrias”: soberania, supremacia da lei nacional, combate à liberdade de circulação e redução dos poderes da Comissão e do Parlamento Europeu, tudo bastante regado com preocupações conservadoras tradicionais, a segurança e a imigração. A extrema-esquerda europeia também sempre se opôs à integração europeia, mas por razões distintas: a Europa era o cavalo de Tróia do capital, da liberalização económica e da “mundialização”. Ao centro, a viragem europeísta em França remonta também aos anos 80: ao passo que Chirac conduzia definitivamente o RPR para longe do dirigismo económico e do eurocepticismo gaullistas, Miterrand operava a “tournant de la rigueur” em nome da permanência no sistema monetário europeu.

PUB

Chegados ao final do século passado, em França como na maior parte dos países europeus, mapear as posições “esquerda-direita” dos partidos políticos contra a sua posição sobre a integração europeia resultava numa curva em U-invertido: menor apoio à integração nos partidos dos extremos, maior nos partidos do centro. E nada desde então contribuiu para modificar este mapa. O referendo de 2005 à Constituição Europeia foi um momento particularmente polarizador e clarificador à esquerda: Mélenchon faz campanha pelo “não”, abandona o PS em 2008, apela em 2012 a uma “refundação de uma união monetária democrática e social”, e acaba, agora, com “l’UE, on la change ou on la quitte”.

3. Mas o que torna a integração europeia já não “um tema entre outros”, mas sim naquilo a que Bruno Cautrés chama o “centro de gravidade da vida política francesa”? No início do século, Lisbet Hooghe, Gary Marks e Carole Wilson defendiam a ideia de que, apesar de persistir uma oposição à integração à esquerda, a clivagem europeia tinha-se tornado mais uma clivagem cultural e identitária do que em torno das consequências económicas e distributivas da integração: “a maior reserva de oposição [à integração europeia] vem dos partidos radicais tradicionalistas, autoritários e nacionalistas.”

Mas esse passado recente parece hoje distante. Na noite da sua passagem à segunda volta em 2002, Jean Marie Le Pen já evocava “o povo vítima do euro-mundialismo de Maastricht”, e o seu programa eleitoral falava na “obsessão com a disciplina orçamental”, na “pressão para baixo sobre os nossos sistemas sociais” e na “abertura de fronteiras a importações de baixo custo” causadas por Maastricht. Desde então, a FN foi dando uma crescente saliência aos temas económicos no seu discurso e moveu-se claramente para a “esquerda” no plano redistributivo. Adopta hoje um tipo particular de welfarismo, desenhado para alargar a sua base ao operariado conservador sem perder a pequena-burguesia em que se apoiava inicialmente: um “chauvinismo de bem-estar”, que critica a liberalização económica e defende a progressividade fiscal e a preservação de benefícios sociais, ao mesmo tempo que apresenta a imigração e a integração europeia como “armas ao serviço do capital” e ameaças à sobrevivência do Estado social. Por outras palavras (e em paralelo ao que se passou em muitos outros partidos de direita radical europeus, como mostram Alexandre Afonso e Line Rennwald num estudo recente), o discurso da Frente Nacional fundiu conservadorismo, antieuropeísmo e anti-capitalismo. O seu eleitorado proletarizou-se: na primeira volta destas eleições francesas de 2017, Le Pen alcançou 21,3% dos votos, mas quase 40% entre o operariado e um terço dos eleitores cujo rendimento familiar é inferior a 1250 euros.

Do lado da extrema-esquerda, os “três milhões de trotskistas” que, em 2002, tinham votado em Laguiller, Besancenot e Gluckstein, já eram principalmente movidos por uma agenda “materialista”, não “pós-materialista”, e a sua pertença social predominante era à camada menos qualificada dos assalariados não industriais, aquilo a que já se chamou o “proletariado dos serviços”: trabalhadores administrativos rotineiros no sector público, empregados do comércio ou caixas de supermercado, por exemplo. Nas últimas décadas, os seus números aumentaram, mas não, pelo menos do ponto de vista relativo, os seus níveis de rendimento, condições de vida ou segurança no emprego. Mélenchon parece ter agora herdado e ampliado esta base eleitoral, atraindo o que destes segmentos ainda restava no eleitorado do PS. Apesar de estar certamente menos dependente das classes mais desfavorecidas do que Le Pen, Mélenchon terá mesmo assim triunfado entre os desempregados, e foi o segundo mais votado entre o operariado, os assalariados no sector dos serviços e os eleitores de mais baixos rendimentos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os paralelos com o voto na extrema-direita acabam aqui? Para já, sim. Como dizia Francisco Assis neste jornal, e é verdade, “subsiste um mundo de referências filosófico-políticas a separar a extrema-esquerda da extrema-direita”. E, no entanto, a força gravitacional desta nova clivagem europeia, agora simultaneamente identitária e distributiva, vai-se manifestando nalgumas pequenas grandes coisas, tais como a visível ambiguidade de Mélenchon sobre o tema da imigração nesta campanha, demarcando-se, por exemplo, da receptividade do governo alemão em relação aos refugiados e multiplicando-se em avanços e recuos sobre a liberdade de circulação, o direito de asilo, a cidadania europeia e questões conexas. Como terá dito sob anonimato um quadro da França Insubmissa — um título que, se visto de fora, já é todo um programa —, “é preciso ser realista. Se adoptarmos a mesma linha que as formações de extrema-esquerda, no contexto actual, vamos ser mortos politicamente”. Julgo que percebemos todos perfeitamente. De resto, é este mesmo “realismo” que, com o objectivo de consolidar a sua hegemonia na esquerda, impede Mélenchon de apoiar Macron na segunda volta.

4. Num contexto destes, a candidatura de Hamon foi uma peça de um puzzle perdida dentro da caixa errada. A social-democracia enfrentou vários dilemas ao longo da sua história. Um deles, identificado desde cedo por Lipset no seu famoso Democracia e autoritarismo da classe operária, era o saber como preservar simultaneamente o apoio das classes mais desfavorecidas mas culturalmente conservadoras e o das classes médias com elevadas qualificações e culturalmente liberais. Sucede que, infelizmente para Hamon, este já não era o dilema certo para o PS francês. O seu eleitorado, assim como os dos seus congéneres europeus (o Sul da Europa permanece uma excepção), reconfigurou-se completamente nas últimas décadas, passando a ser composto por uma clara maioria de eleitores da nova classe-média — gestores, profissionais socioculturais e assalariados com altas qualificações na indústria e nos serviços. Não é por estes lados que vamos encontrar os “perdedores” da liberalização económica ou da liberalização cultural. Hamon ofereceu-lhes quase tudo da segunda mas quase nada da primeira. Esta base eleitoral do PS ponderou e migrou em massa para Macron.

5. Num texto publicado em 2014, Paul Statham e Hans-Jörg Trenz?perguntavam o que realmente determina hoje a competição política na Europa: a política da identidade (“who we are”) ou a política dos interesses (“who gets what”)? A resposta que dão é que a maneira como em cada país se foi construindo o conflito sobre as consequências políticas e económicas da crise do Euro tornou a questão identitária e a questão distributiva praticamente indistinguíveis. “Esta crise tornou evidente que ‘what you get’ (redistribuição) está fortemente ligado a ‘who you are’ (identidade)”, seja entre países — credores e devedores, “responsáveis” e “gastadores”, “impiedosos” e “vítimas” —, seja entre grupos sociais no interior de cada país — os ganhadores e os perdedores da “globalização”. E não serve de muito argumentar que uns e outros vivem hoje em sociedades mais prósperas e pacíficas do que viveriam se não tivesse havido “Europa”. Deve ser verdade, mas ninguém vive em contrafactuais, e a privação que conta é quase sempre a relativa. É nesta Europa, e nesta França, que Macron — se ganhar, como se espera — vai ser testado. Bonne chance.

PUB

PUB