Franceses votam com pouco entusiasmo sob clima de alta tensão

Vai-se votar com o carrinho de bebé, com o saco das compras, de bengala, sozinho, com o marido, o namorado. Nas secções de voto 74 e 75, na antiga “escola de rapazes”, como se lê na fachada imponente deste edifício que hoje é uma escola normal na Rua Félix Fauré, em Paris, havia um pouco de fila ao fim da manhã para votar na segunda volta das presidenciais francesas. Mas faltavam jovens. Eram sobretudo idosos, algumas famílias jovens - vários pais com os filhos a tiracolo.

“Voto porque é o meu dever”, disse Françoise, uma senhora de 72 anos, cabelo branco, apressada, saco de compras ainda vazio a tiracolo num dos braços. Não quis dizer em quem votou, se teve dúvidas, nem sequer o apelido. Aliás, os parisienses mostraram-se muito ciosos da sua privacidade no exercício do voto. “Non, merci”, respondem ao convite para falar sobre a sua escolha. “Não tenho nada para dizer”.

Quando Françoise foi votar, Marine Le Pen e Emmanuel Macron tinham acabado de votar no Norte do país, na região de Pas de Calais - ele porque é natural dali, ela porque criou o seu feudo eleitoral na pequena cidade de Hénin-Beaumont.

Ver os dois candidatos a suceder a François Hollande a votar na televisão francesa foi todo um tratado. Ele beneficiou de um enorme banho de multidão, durante largos minutos - tirou selfies, beijou bebés, deu apertos de mão, recebeu conselhos de populares. Ela entrou numa assembleia de voto que parecia ter sido esvaziada de propósito para que pudesse depositar o seu voto na urna, rodeada de guarda-costas e dirigentes da Frente Nacional, o partido de extrema-direita que lidera.

Até os responsáveis da mesa de voto foram mudados, percebe-se quando a televisão continua a transmitir imagens de Hénin-Beaumont, e os populares voltam a poder entrar e colocar os seus boletins na urna. O senhor ruivo e gorducho que acolheu Marine Le Pen com um sorriso que se diria demasiado cúmplice desapareceu dos ecrãs da BFMTV…

Por motivos de segurança, não se pode levar sacos volumosos para junto das urnas - a França vota sob estado de emergência, declarado após os atentados de Paris de Novembro de 2015. Se levar uma mochila, tem de a abrir e dar a ver o seu conteúdo à segurança. Essa regra está em vigor também na secção de voto 74, na Rue de Vaugirard, mais perto da sede de campanha de Emmanuel Macron. Mas aqui, já depois de almoço, não se nota grande entusiasmo pelo acto eleitoral. Nem se nota, da rua, que ali é um local de voto - demonstração de que a afluência às urnas, às 17h, é de 65,3% - menos seis pontos do que em 2012, quando François Hollande enfrentou Nicolas Sarkozy, e semelhante em 2002, quando Jean-Marie Le Pen passou à segunda volta.

A calma com que se vota em Paris contrasta com a guerra de cartazes que se acentuou na última noite, ainda que tenha acabado a campanha. Há um em que o rosto de Marine Le Pen surge em metade do cartaz, e a máscara de Darth Vader na outra metade - “não se deixem cair para o lado negro”, pedem os jovens socialistas, que assinam esta iniciativa, que tem em grande a frase: “Eu sou o meu pai [Jean-Marie Le Pen, portanto].”

Outro cartaz, de sentido contrário, mostra Emmanuel Macron com François Hollande, e a palavra “o herdeiro”. É a ideia que a Frente Nacional tenta fazer passar sobre o candidato que se opõe a Le Pen.

Todos vão à Rotonde

Um local com grande afluência? O restaurante La Rotonde, onde Macron foi comemorar a vitória é um local mítico da rive gauche, entre os boulevards Montparnasse e Raspail. A escolha de Macron foi apontada como um escândalo, uma prova dos gostos do “banqueiro”, um novo “Fouquet” - o local bem mais caro, na Avenida dos Campos Elísios, onde Nicolas Sarkozy foi comemorar a sua própria vitória presidencial sobre Ségolène Royal em 2007.

Na Rotonde, que tem porta aberta desde 1911, e foi frequentado por Picasso, Chagall, Apollinaire, Modigliani, Cocteau ou Diaghilev - há quadros originais nas paredes dar dar testemunho da sua clientela - é possível comer um menu por 44 euros. Mas também é possível gastar muito mais, num ambiente de veludo vermelho, madeira envernizada, e espelhos - o tecto baixo é forrado a vidro, que reflecte as muitas luzes, criando um ambiente de brilho esbatido.

Intelectuais, políticos, jornalistas, editores, a clientela é hoje tipicamente rive gauche. Mas no domingo das eleições havia também famílias, com crianças e avós. Que confortam o estômago com espargos e fiambre, salmão fumado e babás com rum, com uma taça de champanhe, ou até mesmo um pichet de vinho, enquanto não chega a hora de conhecer o desenlace das eleições de todos os perigos.

