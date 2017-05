Conservadores de Angela Merkel vencem segunda eleição regional do ano na Alemanha

Os conservadores da chanceler Angela Merkel obtiveram uma vitória clara sobre os rivais sociais-democratas no estado de Schleswig-Holstein (Norte), mais um indicador positivo para as legislativas de Setembro.

A CDU (cristãos-democratas) da chanceler obtiveram 33% dos votos, uma subida em relação à eleição anterior, em 2012, quando conseguiram 30,8%. O SPD de Martin Schulz chegou aos 26%, tendo descido em relação ao resultado anterior de 30,4%.

A CDU ficou próxima de um valor que lhe permitiria governar sozinha neste estado do Norte da Alemanha, mas não o conseguiu. Porém, o resultado significa que o SPD não conseguirá continuar a governar em coligação com Os Verdes e o Partido Schleswig-Holstein (SSW), que representa a minoria dinamarquesa.

"Este é um mandato claro para nos tornarmos o partido governante em Schleswig-Holstein", disse Jens Spahn, um alto dirigente da CDU, após a divulgação dos resultados.

É a segunda vez este ano que a CDU derrota o SPD em eleições regionais. Os sociais-democratas tinham subido nas sondagens este ano depois de, em Janeiro, ter nomeado o antigo presidente do Parlamento Europeu como seu candidado à chancelaria, enfrentando Merkel nas eleições de Setembro.

Porém, o chamado "efeito Schulz" não se está a concretizar, tendo o partido saído derrotado no Sarre, o pequeno estado na fronteira com o Luxemburgo e a França onde se realizaram eleições em Março. A CDU, que as sondagens diziam poder vencer por curta margem, conseguiu mais de 40% dos votos, enquanto o SPD se ficou pelos 29,5%.

O resultado em Schleswig-Holstein, uma região de 2,3 milhões de eleitores a Norte de Hamburgo e junto à fronteira com a Dinamarca, representa um revés maior para os sociais-democratas que eram o principal partido estadual desde 2012.

Resta saber se o SPD conseguirá formar uma coligação com outros partidos para constinuar a governar. Os Verdes conseguiram 13.5%, o Partido Liberal 11,5% e o SSW 3,5%. A Alternativa para a Alemanha (Afd), anti-imigração, ficou com 5,5.

Uma terceira eleição regional, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, o mais populoso da Alemanha, está marcada para o próximo domingo, naquela que será a última ida às urnas para os alemães antes das legislativas de Setembro.

A secretária-geral do SPD, Katarina Barley, disse que o resultado em Schleswig-Holstein foi "amargo", mas espera que o seu partido tenha melhor resultado no domingo.

