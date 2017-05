Triunfo mantém Tondela na luta pela manutenção na Liga

O Tondela manteve-se neste domingo na corrida pela manutenção na I Liga de futebol, ao receber e vencer o Vitória de Setúbal por 2-1, em encontro da 32.ª e antepenúltima jornada.

Murilo, aos 28 minutos, e Jaílson, aos 42, de grande penalidade, apontaram os golos da equipa da casa, que actuou com 10 elementos desde os 61', por expulsão do autor do primeiro golo (duplo amarelo), enquanto Edinho facturou para os forasteiros, aos 83'.

A formação comandada por Pepa passou a somar 26 pontos, mantendo-se no 17.º lugar, a três pontos do Moreirense, 16.º, que tem vantagem no confronto directo, enquanto o Vitória de Setúbal manteve-se em 11.º, com 35.

