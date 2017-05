Soma e segue em forma para Open de Portugal

Tomás Melo Gouveia registou hoje a sua segunda vitória consecutiva no calendário federativo, por ocasião do 3.º Torneio Circuito FPG, no Oporto Golf Club, em Espinho. A 25 tinha-se sagrado campeão nacional amador absoluto, no Santo Estêvão Golfe, Benavente. Segue-se para ele o Open de Portugal no Morgado Golf Resort, em Portimão, já a partir de quinta-feira, e para o qual recebeu um wild card da FPG.

No 3.º Torneio Circuito FPG, o jogador do CG Vilamoura teve, como há duas semanas no percurso ribatejano, um desempenho dominador: começou a prova a liderar com um 68 (-3) no sábado e hoje marcou 69 para ganhar com um total de 137 (-5) e com 3 pancadas de vantagem sobre Pedro Lencart (69-71), a quem sucedeu como campeão nacional, e Tomás Bessa (71-69), ambos de Miramar.

PUB

Nathan Brader (72-72), de Vilamoura, Carlos Laranja (75-69), do Santo da Serra, e João Maria Pontes (70-74), de Miramar, todos com 144 pancadas, foram quartos classificados. A prova contou com nada menos do que 64 jogadores.

“Foi uma continuação do Campeonato Nacional, com o meu jogo curto a voltar a ser muito importante”, afirmou Melo Gouveia ao GolfTattoo, ele que já hoje segue para o Algarve, onde residem os seus pais, para lá se preparar para o Open de Portugal.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para amanhã, segunda-feira, tem prevista uma sessão de treino no campo Laranjal da Quinta do Lago com o seu irmão mais velho, Ricardo, que neste fim-de-semana representou Portugal no GolfSixes em Inglaterra juntamente com Filipe Lima, numa prova revolucionária do European Tour em que a dupla lusa chegou aos quartos-de-final. Terça e quarta-feira já fará a preparação no grande palco do Morgado Golf Course.

A prova feminina do 3.º Torneio Circuito FPG, com a ausência da campeã e vice-campeã nacionais, respectivamente Leonor Bessa e Sara Gouveia, foi ganha por Inês Isabel Santos, do Oporto, de forma categórica. Com 155 (80-75), deixou a segunda classificada, Leonor Medeiros (82-82), da Quinta do Peru, a 9 shots de distância. Beatriz Themudo, de Miramar, foi terceiro com 167 (83-84). Competiram 10 jogadoras.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB

PUB