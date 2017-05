Wenger derrota Mourinho pela primeira vez para o campeonato

As relações entre José Mourinho e Arsène Wenger nunca foram amistosas. Os dois treinadores protagonizaram inúmeros episódios de tensão e indisfarçável antipatia desde que se começaram a defrontar como adversários. Dentro dos relvados, o português foi sempre implacável com o francês na Premier League. Até este domingo. Pela primeira vez, em 13 tentativas, o crónico treinador do Arsenal conseguiu levar a melhor perante o setubalense no campeonato inglês, vencendo em casa o Manchester United, por 2-0.

Curiosamente, o sucesso de Wenger surgiu três dias depois de ter manifestado publicamente disponibilidade para fazer as pazes com Mourinho e esquecer o passado e as agressões verbais. Este clima de pacificação do francês acabou por ser premiado desportivamente, mas poderá ter custado um lugar na zona de acesso à Liga dos Campeões ao United. A quatro pontos do quarto lugar ocupado pelo Manchester City, liderado por Pep Guardiola, outra das inimizades de estimação do sadino, restará aos “red devils” conquistar a Liga Europa para garantir, de vez, a presença na competição milionária da próxima temporada.

E apenas a campanha na segunda prova da UEFA, onde irá defrontar nesta quinta-feira o Celta de Vigo, na segunda mão da meia-final (venceu na Galiza por 1-0, na primeira partida), poderá justificar as poupanças de Mourinho em Londres. O técnico deixou de fora jogadores importantes como Pogba, Rashford, Lingard, Bailly e Blind e acabou por não ser feliz com a ousadia.

Depois de um primeiro tempo sem golos no Emirates Stadium, o Arsenal resolveu tudo em apenas três minutos. O primeiro golo surgiu aos 54 minutos, assinado, com classe, por Granit Xhaka (um dos melhores jogadores em campo): um grande remate de longe, com a bola a sofrer um desvio e a passar por cima de De Gea. E a equipa de Manchester ainda matutava no infortúnio, quando recebeu o golpe de misericórdia, três minutos depois. Desta vez, com Danny Welbeck, de cabeça, a fazer abanar as redes do United.

A derrota encerra um ciclo de 25 jogos (13 triunfos e 12 empates) de imbatibilidade da equipa de José Mourinho, que durava desde o desastre no terreno do Chelsea, em Novembro do ano passado, quando sofreu uma implacável goleada da sua ex-equipa, por 4-0.

Um pouco antes desta partida, o Liverpool também deu um pequeno tiro no pé na luta pelo terceiro lugar do campeonato. Na recepção ao Southampton, os “reds” não foram além de um empate a uma bola, mantendo o último lugar do pódio, mas apenas com um ponto de vantagem sobre o Manchester City, que tem menos um jogo disputado, tal como o United de Mourinho.

