Miguel Oliveira foi terceiro no Grande Prémio de Espanha em Moto 2

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou neste sábado em terceiro lugar a prova de Moto 2 do Grande Prémio de Espanha, quarta etapa do Mundial de motociclismo de velocidade, em Jerez da la Frontera.

Numa corrida conquistada pelo espanhol Alex Marquez (Kalex), Miguel Oliveira conseguiu subir uma posição face ao alinhamento da grelha de partida e terminar no pódio pela segunda vez nesta época.

Menos feliz foi o dia do italiano Franco Morbidelli (Kalex), que caiu a 17 voltas do fim e falhou a hipótese de somar o quarto triunfo consecutivo.

Com este resultado, Miguel Oliveira mantém-se no terceiro lugar do campeonato, com 59 pontos, agora a 16 do líder. O piloto de Almada pontuou em todas as provas de 2017, pois tinha sido quarto no Qatar, segundo na Argentina e sexto no Grande Prémio das Américas, em Austin.

