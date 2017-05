Joana de Sá Pereira com novo marco nacional

Joana de Sá Pereira quebrou no sábado mais um recorde nacional ao tornar-se na primeira portuguesa a entrar no top-10 da Ordem de Mérito do Ladies European Tour Access Series (LETAS).

A portuguesa residente em França está no 10.º lugar de um ranking liderado pela campeã do Açores Ladies Open, a inglesa Meghan MacLaren, depois de hoje ter obtido o seu segundo 7º lugar consecutivo, no curto período de duas semanas.

Tal como tinha acontecido no Clube de Golfe da Ilha Terceira, também agora no Gams Werdenberg Golf Club, na Suíça, Joana de Sá Pereira terminou no grupo das 7ª classificadas.

Tendo em conta que nasceu na Suíça há 26 anos, esta classificação no VP Bank Ladies Open deverá ter sido ainda mais especial, até porque no final dos primeiros 18 buracos era uma das líderes, algo de inédito da sua carreira profissional de quase dois anos.

Joana de Sá Pereira totalizou 218 pancadas, 2 acima do Par, depois de voltas de 68, 73 e 77, garantindo um prémio monetário de 1.040 euros.

O terceiro torneio do LETAS de 2017 distribuiu um prize-money global de 40 mil euros e foi ganho pela finlandesa Linda Henriksson (72+68+72), que bateu no play-off a russa Nina Pegova (70+70+72), depois de terem empatado com 212 (-4).

Meghan MacLaren (68+70+75), que coliderava aos 18 buracos e comandava isolado aos 36, terminou no 3.º lugar (-3).

