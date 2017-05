Fernando Gaviria, o terceiro líder do Giro em apenas três dias

O colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) venceu neste domingo a 3.ª etapa da 100.ª edição da Volta a Itália em bicicleta, entre Tortoli e Cagliari, tornando-se o terceiro líder da prova em outros tantos dias.

PUB

O ciclista de 22 anos, quarto colombiano a vestir a camisola rosa em 100 edições, cumpriu os 148 quilómetros em 3h26m33s, batendo Rudiger Selig (Bora Hansgrohe) e Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) num sprint reduzido, depois de o vento e de o ritmo elevado da Quick-Step terem provocado cortes no pelotão.

Gaviria assumiu a liderança do Giro, que era do alemão André Greipel (Lotto-Soudal), e irá vestir a maglia rosa na quarta etapa, marcada para terça-feira depois de um dia de descanso, na ligação de Cefalù ao Monte Etna, na Sicília, com um traçado de 181 quilómetros e um final em alto.

PUB

PUB

PUB