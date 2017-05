Alvalade lotado num sinal de fé no futuro

É verdade que, matematicamente, o Sporting ainda pode alcançar o segundo lugar do campeonato e até mesmo o título, no caso de uma hecatombe dos seus rivais, mas nenhum dos adeptos que vão lotar esta manhã as bancadas do Estádio José Alvalade acredita realmente em milagres, mesmo em vésperas de uma histórica visita papal a Fátima. Esta massiva mobilização nos instantes finais de uma temporada perdida, para receber o Belenenses, é realmente um sinal de fé na equipa, mas já com a próxima temporada no horizonte.

PUB

Aumentar

É também um reconhecimento da excelente fase que os “leões” atravessam, com nove triunfos nas últimas 11 jornadas, onde apenas cedeu pontos (quatro), em dois empates caseiros, frente ao Vitória de Guimarães e Benfica. Comparativamente, no mesmo período da primeira volta da prova, deixara pelo caminho 15 pontos e as esperanças de lutar, até ao fim, por um título que lhe escapa há 15 temporadas, contando com a actual.

PUB

Se os “leões” têm praticamente reservado o último lugar do pódio da Liga, o Belenenses também já não luta por nada na tabela, garantida que está a manutenção. Um cenário ideal para uma partida sem grandes pressões, mas onde ninguém quer perder dignidade ou pontos. Para o conjunto do Restelo, esta é mais uma oportunidade para voltar a vencer em Alvalade para o campeonato, algo que aconteceu em apenas cinco ocasiões em 75 oportunidades, a última das quais há 62 anos.

E para aumentar a esperança do Belenenses num bom resultado, contribuirão as limitações que Jorge Jesus terá no ataque, onde o lesionado Alan Ruiz e a jovem estrela Gelson, castigado, deverão dar lugar a Campbell e Matheus Pereira.

PUB

PUB