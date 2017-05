Algures em Londres, os búfalos continuam a correr no horizonte

“I wanna make my home / where the buffalo roam / in that great panorama”, canta Ray Davies, o poeta laureado da “britishness” – salvemos o vaudeville, a compota de morango e o vernáculo inglês dos tempos de Sherlock Holmes, já ele dizia, nos Kinks, em 1968. “In a school boy world / always get the girl / on that great silver screen / cause since I was a teen / you know I always had this dream / Americana”, continua a cantar Ray Davies, nascido em Muswell Hill, norte de Londres, quando bombas alemãs caíam sobre a cidade.

Ray Davies, o líder dos Kinks, a banda que escolheu ser progressiva esteticamente, mas defensora dos velhos costumes, durante os gloriosos tempos da British Invasion – “Dedicated follower of fashion”, atirou ele com sarcasmo à nação de hippies modernaços com roupa comprada em Carnaby Street. Ray Davies acaba de editar Americana, álbum dedicado aos Estados Unidos. Eis, portanto, o autor de diversos álbuns conceptuais na passagem da década de 1960 para a de 1970, maravilhas da pop britânica como Village Green Preservation Society, Arthur (Or the Decline and Fall Of The British Empire), ou Muswell Hillbilies (som americano, coração inglês) a criar novo álbum recheado de personagens excêntricas e anacrónicas e comentários sardónicos, mas desta vez com a América como alvo. Sim? Sim. E não, como confirma na longa entrevista que fez capa da edição de Março da revista Mojo: “Acho que sou outra pessoa. Mas, infelizmente, sou apenas eu”. Sim, Americana é ele.

Americana são os EUA de Ray Davies. A do rapazito que se esgueirava pela porta lateral do cinema de bairro londrino para ver filmes de cowboys; a do líder de banda que, quando aterrou finalmente nos EUA, se deparou com a segregação

Primeiro álbum de originais desde Working Man’s Café (2007) e sucessor de um desses projectos sempre esquecíveis que são os álbuns de duetos (See my Friends foi editado em 2009 e reunia-o a Springsteen, Metallica, Bon Jovi, Spoon ou Paloma Faith para revisitar o cancioneiro dos Kinks), Americana são os Estados Unidos de Ray Davies. A do rapazito que se esgueirava pela porta lateral do cinema de bairro londrino para ver filmes de cowboys; a do adolescente que descobriu que queria ser músico ao ver um documentário sobre o bluesman Big Bill Broonzy na BBC; a do líder de banda que, quando aterrou finalmente nos Estados Unidos, se deparou com a segregação, com produtores pouco receptivos e de insulto fácil – sai um murro nos queixos do cámone, sigam-se desatinos em palco ou concertos compostos unicamente de uma versão de 45 minutos de You really got me, venham daí quatro anos sem poder por os pés nos Estados Unidos. Os Estados Unidos das auto-estradas sem fim (“highway” é a palavra mais repetida em Americana), o dos sonhos sempre possíveis (mas não sonhemos muito). Os Estados Unidos, país imenso e imensamente diverso, que Davies descobriu na mítica Nova Orleães, a cidade onde encontrou as raízes de toda a música americana que adorava e que considerava estranhamente parecida com a sua Inglaterra, pela proximidade comunitária e pelo apego às tradições. Aterrou nela no início do século XXI. Procurava o “verdadeiro romance”.

A 4 de Janeiro de 2004, enquanto caminhava pela rua com a namorada depois do jantar, é surpreendido por um assaltante. O assaltante rouba a carteira da namorada, Davies segue em sua perseguição, o assaltante puxa de um revólver. Ray não é o cowboy dos filmes de infância. Salta para se proteger quando o tiro é disparado e é atingido na perna. Perde sangue, muito sangue. Fica entre a vida e a morte numa cama de hospital. Não tinha qualquer documento consigo e ninguém o reconheceu. Na ficha de identificação médica lia-se “pessoa desconhecida”. Um tiro no escuro da noite em terra longínqua, há 13 anos. Americana, o álbum que o ex-líder dos Kinks agora edita, começava a nascer naquele momento.

A verdade é que as coisas estão a mudar

Durante a recuperação, Ray Davies começou a escrever aquela que seria a sua segunda autobiografia. A primeira, X-Ray: The Unauthorized Biography, era como que versão em livro de uma das suas óperas rock dos anos 1970. Um agente ligado a uma associação misteriosa chamada The Corporation era enviado a 1973 para seguir e investigar um “velho” rocker e contar o que descobrira. Americana: The Kinks, The Riff, The Road: The Story, editada em 2013, está mais próximo de uma autobiografia clássica. Mistura fotos, pedaços de letras ou entradas de diário e conta a sua história a partir da relação com o país que tanto o inspirou quanto o frustrou e que continua a intrigá-lo. O livro foi o primeiro lançamento de um projecto em três fases – seguiu-se o álbum que agora nos chega e a obra completar-se-á com um segundo disco, a editar no futuro.

Acompanhado pelos The Jayhawks, uma das bandas que, em meados dos anos 1980, deu novo fôlego à tradição country-rock – alt-country viriam a chamar-lhe –, Ray Davies gravou em Londres, nos estúdios Konk, fundados pelos Kinks, um álbum em que mergulha na tradição americana de country, folk e blues para dar corpo às viagens pela sua memória, ou, mais propriamente, à perspectiva que dá a essas memórias. Começa com os versos que citámos no início deste texto, em modo country-rock clássico de boa colheita, mas que parecem tão estranhos no homem que escreveu Waterloo sunset ou David Watts. Termina em modo rock de estádio, refrão bombástico à anos 1980, “flying in the wings of fantasy”, “chasing the dream” – mas, a cada verso, como que vemos aquele sorriso que é cada vez mais Joker à medida que os anos passam dizer-nos para não acreditarmos totalmente na sinceridade das proclamações.

Em 2015, o Guardian perguntava-lhe porque é que até as mais orelhudas canções dos Kinks tinham um subtexto melancólico. “É a natureza das Ilhas Britânicas”, começou por responder. “Estamos numa ilha, mas não sou, no geral, uma pessoa melancólica ou nostálgica. Tenho um sentido de humor perverso e cruel”, acrescentou, antes de concluir. “Tento viver no momento, mas quando olho para as minhas canções, [vejo que] elas são a celebração do tempo em que nasci, mesmo que seja crítico de muitas coisas [desse tempo]”. Com os seus blues assombrados (Change for change) a conviver com bluegrass a swingar como em music-hall (A place in your heart); com o seu country-rock com sotaque de norte de Londres (The mistery room); com pedaços daquela pop comunal que os Kinks criaram e que os Blur ou os Pulp aproveitaram (The deal), sob a qual cai o olhar clínico de Davies, normalmente atento às personagens que o rodeiam na vida de todos os dias, aqui virado sobre si mesmo, Americana é um álbum a solo, é um testemunho, é uma reflexão sobre uma vida, um tempo, um país que era promessa distante, nunca concretizada, nunca compreendida, apesar do todo o sucesso que, após a desastrosa primeira digressão, conseguiram ali atingir no final da década de 1970.

Foto

Presente e passado misturam-se, canção após canção. Ei-lo, jovem, a chegar à cidade dos sonhos cheio de sonhos na cabeça (“Fabulous, fraudulent and unreal / This is my lucky day / I’ll travel to L.A. and get myself a deal”) – e ei-lo agora, na mesma canção, “a bullshit millionaire just like everybody else”. Ei-lo a falar do irmão Dave Davies, com quem mantém desde sempre uma relação insuportavelmente tensa, ora chamando-o ternamente “little brother”, ora recordando lutas acesas e zangas feias. Ei-lo em chamada transatlântica, a dizer à mulher e à filha as saudades que tem delas, mas há coisas a fazer e ele está longe, em cidades desconhecidas, a tocar as suas canções – e a mulher, pela voz de Karen Gotberg, no dueto da dorida Message from the road, a responder que sabe que ele anda a divertir-se com “boys” e a conhecer as “gals”, “out of sight / and out of mind” – a primeira filha de Davies nasceu a 23 de Maio de 1965, três semanas depois, ele embarcava para a primeira digressão americana; quatro décadas depois confessará que o seu maior arrenpendimento é não ter acompanhado como devia o crescimento das quatro filhas.

Americana Autoria:Ray Davies

Legacy; distri. Sony Music

Em Poetry, power-pop vintage como o anunciado pelos Kinks em Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One, passeia pelas grandes cidades americanas, aparentemente fascinado com tudo o que vê à sua volta. “The big corporations providing our every needs / And those big signs telling us what to eat”, canta, antes de perguntar, com dissimulada ingenuidade, “oh, but where’s the poetry?” – a resposta surge logo a seguir, naquele coro cristalino, naquele “la la la” que diz tanto sem palavra alguma. Mas desviemos o olhar. Como escrevemos, Americana não é verdadeiramente sobre os Estados Unidos.

Em Silent movie, Davies lê um excerto da sua biografia. Conta um encontro com Alex Chilton, o reclusivo cantor dos Big Star que se tornou amigo próximo em Nova Orleães. Recorda algo que aquele lhe disse. “Não há idade para tocar canções. Elas nunca parecem envelhecer. Podes cantar uma canção que escreveste quando eras miúdo e sentes o mesmo quando a tocaste pela primeira vez. Faz-se sentir em segurança. Mas a verdade é que as coisas estão a mudar”. Silêncio. A televisão começa a passar um velho filme de cowboys a preto e branco. “Ainda que o som estivesse desligado, já não precisávamos de falar. As imagens diziam tudo”, diz Ray. Pouco depois, ouvimo-lo cantar: “Your time’s passed / now everyone wants to hear your version of history / do you live in dream or in reality?”

Americana é o álbum em que Ray Davies fala de sonhos desfeitos e da necessidade de, apesar de tudo, continuar a alimentá-los. É um disco sobre ilusões de juventude e sobre a realidade que a vida trouxe. É sobre a infância que passou e sobre a influência que esta mantém sobre nós, tantos anos depois. Não é um álbum para a história, é um álbum com história. Muita. Ray Davies sem filtros, a América como banda-sonora e pano de fundo. Lá longe, búfalos correndo no horizonte, como naqueles filmes no cinema de Muswell Hill, anos 1950 a chegar ao fim.

