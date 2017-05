Cosplay em Portugal no Iberamime LX

Leonor Grácias estará este domingo no Iberamime LX, uma convenção dedicada à cultura pop japonesa que desde sábado está a decorrer na Meo Arena, para com Mario Freitas falar sobre "Cosplay em Portugal — a evolução da comunidade ao longo de uma década", às 13h no Palco Iberanime.

O evento atrai cosplayers de todo o país, alguns dos quais competem no concurso de cosplay de grupo organizado pela convenção. Além de personalidades do mundo da manga e do anime, como Neeko que dá voz à protagonista do anime Reborn!, a lista de convidados inclui a cosplayer americana Nicole Marie Jean, também conhecida por Lady Bane, que conta com mais de 2 milhões de fãs no Facebook e que dará um Workshop de Cosplay este domingo às 14h.

Os visitantes podem participar em diversos workshops sobre Cultura Tradicional Japonesa, desde a arte de dobrar papel – origami, a apresentações de língua e caligrafia, demonstrações de artes marciais e até Reiki, JPop (cultura pop japonesa) e IA!Plus (multimédia e banda desenhada).

O evento é palco da grande final do Cosplay World Masters, concurso internacional de cosplay individual. Estarão representados 17 países. Portugal, sendo o país anfitrião, é o único a poder levar à final duas cosplayers representantes, neste caso Tatiana Valada e Alexandra Rolo.

Texto editado por Isabel Coutinho

