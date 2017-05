PJ diz que “nunca foram concretizadas ameaças” a jovens por desistirem do Baleia Azul

"Alguns jovens" já foram ouvidos no âmbito da investigação ao movimento de incentivo ao suicídio através de mensagens na Internet, diz Carlos Cabreiro, director da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária. O fenómeno, que começou na Rússia, está a expandir-se, confirma. Mas sobre os seus autores, diz não ser possível adiantar se são portugueses ou (também) de outras nacionalidades.

Nesta sexta-feira à noite, horas depois desta entrevista, a Procuradoria-Geral da República emitiu um comunicado onde informou que "face à gravidade" do fenómeno e sua "repercussão social" decidiu "atribuir ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) a competência para a direção da investigação e exercício da ação penal de todos os inquéritos que tenham como objeto factos relacionados com o

mencionado 'Jogo da Baleia Azul'." Nestas investigações "o Ministério Público é coadjuvado pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária, num trabalho de estreita colaboração, acordado entre as duas instituições".

PÚBLICO – Quando começou a Polícia Judiciária a investigar o Baleia Azul?

Carlos Cabreiro – Há cerca de quatro semanas, a Polícia Judiciária começou a percepcionar a existência de factos relacionados com esse suposto jogo, que de facto não é um jogo. É uma manifestação de uma pessoa que tenta manipular outra fazendo-a cumprir um determinado número de tarefas, e que motivou que iniciássemos a investigação num caso concreto. Surgiram depois outros casos que estão a merecer o nosso cuidado e a nossa investigação.

A investigação foi suscitada por um caso concreto?

O caso concreto surgiu passado alguns dias. Nós olhámos para a publicidade associada a este fenómeno e começámos a percepcionar que poderia estar ali algo relacionado com a prática de crime, já que o propósito era um incentivo ao suicídio. Isso veio a culminar com a existência de casos concretos.

Foram avisados pelas autoridades de outros países?

Não necessariamente. Foi com base na prevenção que efectuámos e recolha de informação que fizemos internamente.

Significa que são sites e links portugueses?

Nem sequer podemos falar de sites ou links. Estamos a falar de informação que circula. Pode ser um simples documento, um ficheiro que uma pessoa envia e propõe trocá-lo com 30, 40 ou 50 pessoas, num fórum, num chat, no que for, e que vai suscitar o interesse de alguém.

É verdade que este fenómeno está a expandir-se?

Percebemos que se expandiu. Tomou proporções mediáticas e, nesta fase, interessa-nos mais focar na actividade preventiva: direccionar uma mensagem aos jovens que tenham este tipo de informação, dizendo-lhes claramente que não devem aderir à realização de qualquer tarefa. Se eventualmente iniciaram, devem desistir. Até agora, felizmente, não houve concretização das ameaças que são feitas [por quem os contacta] caso não cumpram as tarefas [que lhes são pedidas].

Nunca houve ameaças em situação de desistência?

O que nós sabemos é que nunca houve concretização de ameaças. Não vou falar das desistências porque de facto deve ter havido muitas desistências, mas estas não nos aparecem como caso.

Os chamados "curadores", indivíduos que entram em contacto com os adolescentes e incitam ao suicídio, são portugueses?

Esses são dados que não temos totalmente apurados. Não temos ainda esse perfil das pessoas que estão a incitar ao suicídio. As vítimas são adolescentes e também jovens mais velhos entre os 18 e os 20 anos.

Existem mais vítimas do que as que são conhecidas do público?

Isso faz parte da investigação e não pode ser revelado.

Quantos adolescentes já foram ouvidos na investigação?

Alguns.

O "curador" faz todos os contactos pela Internet ou também pode ser por chamada telefónica?

Estamos a falar do uso de várias plataformas onde é possível transmitir uma mensagem, transferir um ficheiro. Mas no desenvolvimento das tarefas, pode haver essa progressão para um contacto telefónico.

"Até este momento não temos identificada qualquer actividade lucrativa associada a este fenómeno, o que deixa antever que há aqui um animus (ímpeto) criminal nos autores que publicitam estes incitamentos

Tem-se dito que o fenómeno deve ser combatido pela prevenção e não pela repressão. A prioridade continua a ser responsabilizar os autores?

Uma das competências da Polícia Judiciária é investigar e a repressão é feita com base em factos, que é preciso investigar. E é evidente que a vertente repressão acontece porque se chegarmos aos autores eles com certeza vão ser constituídos arguidos, e vamos prosseguir a investigação. Temos noção, no entanto, que nestas situações importa também investir na prevenção, quer dirigida às potenciais vítimas, quer também ao grupo do controlo parental – pais, encarregados de educação.

Falou na hipótese, e não na certeza, de chegarem aos autores. É difícil chegar aos autores?

Estamos a falar de algo que é transnacional que percorre e está assente no ciberespaço, um espaço sem fronteiras, e com nuances diferentes da realidade das fronteiras dos territórios. A partir deste momento, apenas nos são criadas algumas especificidades e essas têm exclusivamente a ver com a forma como vamos obter prova. São essas especificidades a que já estamos habituados porque estamos a falar da investigação do cibercrime.

Não é possível localizar a origem do envio a mensagem?

É algo que a investigação está a fazer. Não vou dizer que não é possível. Há mecanismos e formas de investigação a que temos que recorrer para percebermos quem pode estar por trás de uma determinada mensagem. Existem especificidades relacionadas com os meios de comunicação, com o tipo de comunicação que é feita – a Internet, as redes sociais, outras aplicações de comunicação – que podem consubstanciar maior ou menor dificuldade na obtenção de prova.

Pode explicar? São pessoas que criam um endereço e que o eliminam logo a seguir?

Tem a ver com algumas capacidades de anonimização que a própria Internet possibilita. E que podem num primeiro momento dificultar a actividade da determinação da autoria.

"Face ao meio que é utilizado, pode haver uma proliferação constante deste tipo de informação"

Também tem sido dito que não é possível bloquear todos os sites.

Não tem a ver com o não poder bloquear todos os sites. A Polícia Judiciária, o sistema de justiça, o Ministério Público, todos nós com certeza que lançaremos mão de todas as medidas legais possíveis para determinar quem está por trás da prática dos factos e, ao mesmo tempo, que nos permita eliminar este tipo de conteúdos. Face ao meio que é utilizado, pode haver uma proliferação constante deste tipo de informação. Não podemos dar o bloqueio, a eliminação, como definitivos. Pode acontecer retirarmos uns conteúdos, bloquearmos determinado acesso, mas ele pode ser temporário, porque de um momento para o outro pode novamente nascer como conteúdo num outro servidor, num outro motor de busca.

A competência desse bloqueio é da Polícia Judiciária?

Da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Quando falamos de bloqueio falamos de tentar banir este tipo de informação. E aqui é um trabalho conjunto que tem que ser feito entre a polícia, o Ministério Público, entre os operadores e os próprios servidores. Se fôssemos banir pelo nome ‘baleia azul’ então não podia haver nem um jornal nem uma televisão a referir o termo ‘baleia azul’. Porque estamos a falar outra vez de meios de comunicação. O que quer dizer que o relevante não é só falar em bloqueio mas sim perceber como podemos evitar que continuem a proliferar informações que possibilitem a manipulação dos jovens.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os arguidos que possam vir a ser constituídos poderão ser responsabilizados por incitamento ao suicídio, e também por outros crimes?

Eventualmente por ameaças, se estiverem associadas ao caso concreto, eventualmente por coacção, no que disser respeito ao conteúdo da interacção que houve com o jovem. E também de incitamento ao suicídio, se for esse o caso.

Confirma-se que este fenómeno começou na Rússia?

O primeiro conhecimento que temos é que de facto houve utilização desta divulgação numa rede social russa.

O "curador" actua pelo interesse em expor imagens apenas ou tem algum ganho financeiro?

Até este momento não temos identificada qualquer actividade lucrativa associada a este fenómeno, o que deixa antever que há aqui um animus (ímpeto) criminal nos autores que publicitam estes incitamentos.

