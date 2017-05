Autoridade Marítima alerta para fundões e correntes nas praias

Apesar da previsão meteorológica do Instituto do Mar e da Atmosfera indicar um novo aumento das temperaturas para os próximos dois dias no continente, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) aconselha precaução aos banhistas, sublinhando que “ o estado do mar e a configuração das praias não estão favoráveis” à prática balnear.

A AMN adverte os que pretendam frequentar as zonas balneares que “só nas áreas onde os concessionários já iniciaram a sua actividade é que existe obrigatoriedade da presença de nadadores salvadores”. A maioria das praias, a nível nacional, encontra-se, nesta altura do ano, sem vigilância e sinalização.

Assim a obrigatoriedade referida é “objecto de fiscalização” pela Policia Marítima para garantir o cumprimento da lei.

A Autoridade Marítima chama a atenção para o facto de as praias “não estarem ainda estabilizadas do ponto de vista físico e morfológico”, o que conjugado com as características da ondulação junto à costa, “resultam em perigos que não são visíveis nem podem ser antecipados”.

Assim acontece nas zonas balneares de ondulação constante e forte dos quadrantes de oeste, que “impede ainda a reposição de areia para as condições normais da época de Verão, criando fundões junto à linha de água”.

Também o declive das praias ainda não estão suavizados, existindo “condições mais favoráveis para se formarem agueiros e correntes marítimas mais fortes junto à praia”.

Outro pormenor importante é realçado pela AMN: a temperatura da água do mar é ainda baixa pelo que potencia o choque térmico.

Perante este conjunto de riscos, a Autoridade Marítima alerta os banhistas para a necessidade de se protegerem e evitar comportamentos de risco, não se aproximando da água ou caminhar na areia molhada.

