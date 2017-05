PS: as autárquicas não são a Praça da Alegria

Parece que Rui Moreira dispensou o apoio do PS. Se o que parece acontecer mesmo, o PS tem realmente mais um problema nas autárquicas. Repito: mais um problema, porque não é o único. Não, estas autárquicas não são a Praça da Alegria para os socialistas — mesmo que o PSD lhe tenha estendido um enorme tapete vermelho.

Vamos primeiro ao Porto: António Costa é um pragmático e percebeu que não tinha nada a ganhar se apresentasse um candidato à câmara. Porque Moreira tem popularidade, porque o PS faz parte da equipa dele. E talvez até sabendo o que Moreira confessou ao PÚBLICO: que só quer fazer mais um mandato. Quem estiver ao seu lado, estará na fila de espera para ser o próximo presidente.

Acontece que, para os militantes do PS-Porto, não é confortável ficar na mão de Moreira. Sem um candidato próprio, o PS arrisca-se a não ter os três vereadores que elegeu em 2013 e a não ficar à frente das juntas de freguesia. Em suma, muita gente ficará de fora. É por isso que o Largo do Rato anda há dois meses a pressionar Moreira para se lembrar do PS na hora de fazer as listas. A isto Marcelo chamava "mercearia", quando era líder do PSD. Chamem-lhe poder, é mais correcto.

Agora, parece que o caldo se entornou no Porto, mas o Porto é o menor dos problemas do PS nas autárquicas. O maior chama-se expectativa. É que hoje todos pressupõem que os socialistas ganharão tranquilamente as eleições locais, mas a fasquia é alta, porque 2013 foi um ano especial.

Se hoje dizemos que o Governo está em alta e os socialistas podem, com isso, capitalizar nas autárquicas, lembre-se de que, há quatro anos, Passos estava no poder e no pior ano da recessão. Com isso, teve o pior resultado de sempre. E o PS o melhor: 149 câmaras, 120 maiorias absolutas, 923 mandatos. Melhor até: nessa altura, o PS tinha Costa imbatível em Lisboa, fazendo 50,9% e 116 mil votos. Medina não é Costa — e mesmo sendo um forte candidato, não chegará tão alto. Ficando fora do Porto, lá se perdem mais 25 mil. E agora uma pergunta: sabe quantos votos pelo país teve o PS em 2013? 1,8 milhões. E quantos teve o PS de Costa nas legislativas? 1,7 milhões. Pois é, quem disse que os resultados tinham sido fraquinhos?

É por isto que o problema do PS nas autárquicas não é tanto o Porto, é a expectativa. O PS vencerá, sim, mas dificilmente será o que já foi. Agora piorou: parece que tem de ceder a Moreira ou encontrar um candidato. Se a aparência não for só uma maneira de explicar aos seus que desta vez quem manda é o independente.

