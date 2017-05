Instituto Amaro da Costa tem novo presidente: Diogo Feio

O Instituto Amaro da Costa, um espaço de construção de pensamento político na esfera do CDS-PP, tem novos dirigentes. Diogo Feio, ex-deputado e eurodeputado e antigo secretário de Estado da educação do governo de Pedro Santana Lopes, é o novo presidente do instituto.

PUB

Já Filipe Anacoreta e Luís Gouveia Fernandes ficarão a presidir ao Conselho Fiscal Filipe Anacoreta e à Assembleia Geral, respectivamente.

O Instituto Amaro da Costa defende o personalismo humanista e tem Freitas do Amaral, Basílio Horta e Eugênio Anacoreta Correia entre os sócios fundadores. Ribeiro e Castro, Paulo Portas e Assunção Cristas, assim como vários independentes, sõ também sócios deste espaço de reflexão política que pretende vir a reforçar as suas ligações à academia e avançar com um projecto editorial.

PUB

No dia 26 deste mês, o Instituto Amaro da Costa realizará um almoço-debate sobre eleições francesas que contará com a presença do embaixador Francisco Seixas da Costa.

PUB

PUB