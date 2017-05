Álvaro Almeida fala em “interesses pessoais e disputa de lugares” no conflito Rui Moreira-PS

O candidato independente à Câmara do Porto, Álvaro Almeida, criticou, neste sábado, "o triste espectáculo" protagonizado por Rui Moreira e pelo PS, e disse que por detrás desta crise política “estão interesses pessoais e disputa de lugares”.

“Os portuenses não merecem que a sua câmara municipal esteja sujeita à instabilidade e à perda de credibilidade causada por avanços e recuos (...) a menos de cinco meses das eleições", afirmou em conferência de imprensa o candidato, que é o rosto da candidatura que tem como slogan Porto Autêntico – Os Portuenses Primeiro.

O professor associado da Faculdade de Economia do Porto não poupou Rui Moreira, acusando de “ter voltado as costas aos seus eleitores” e de “não cumpriu o que prometeu na campanha, entregando ao PS as principais decisões". Na sua opinião, o acordo político que Rui Moreira fez com os socialistas resultou "na perda de qualidade de vida dos portuenses” E apontou quatro exemplos em que a política autárquica falhou: “o trânsito, a segurança, o emprego e a habitação”.

O candidato independente, apoiado pelo PSD e pelo PPM, questionou a ruptura entre Rui Moreira e os socialistas depois de recordar que “há um ano o PS prometeu não apresentar candidato ao Porto e apoiar Rui Moreira", com o actual presidente "a agradecer e a aceitar o apoio". Aparentemente, o que aconteceu entre os dois protagonistas ter-se-á ficado a dever “a algo tão básico e tão pouco relevante (…) como interesses pessoais e lugares numa lista", atirou. "O Porto não merece estar sujeito a conflitos de interesses, a estados de alma ou a egos feridos", considerou a seguir.

E como Manuel Pizarro, que vai liderar a lista do PS ao Porto, nada disse ainda sobre a sua situação como vereador no executivo, Álvaro Almeida pede clarificação ao mesmo tempo que deixa uma insinuação. “Será que voltariam a coligar-se depois do acto eleitoral?”

Estava dado o pretexto para o candidato independente dizer que “os portuenses "podem confiar" na sua candidatura. Aproveitou, de resto, para deixar um apelo aos portuenses: "Não se deixem iludir pelas encenações e folhetins daqueles que estão apenas preocupados com interesses pessoais".

Questionado sobre a forma como pretende alcançar a clarificação a nível da gestão autárquica, Álvaro Almeida prometeu "usar de todos os meios para que os portuenses saibam com o que podem contar na gestão da Câmara do Porto".

