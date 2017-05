Confrontos na Venezuela fazem mais uma morte

Um venezuelano de 20 anos perdeu a vida depois de ter sido baleado na cabeça, afirmaram autoridades citadas pela agência Reuters. É a 37.ª morte em um mês de manifestações e protestos da oposição contra a administração de Nicolás Maduro.

Segundo a Reuters, Hecter Lugo foi ferido em Valencia, na quinta-feira, 4 de Maio, durante confrontos entre manifestantes e polícias. Segundo um autarca local, que deu conta do sucedido numa série de mensagens no Twitter, dos mesmos confrontos resultaram, ainda, quatro feridos. Porém, o gabinete local do Ministério Público (MP) acabaria por confirmar a morte de Hecter Lugo.

O MP mantém uma lista actualizada das mortes e detenções bem como de pessoas feridas desde que em Abril irrompeu mais uma onda de protestos contra o governo de Maduro, num contexto de enormes dificuldades para os 30 milhões de venezuelanos: hiperinflação, falta de bens essenciais, desemprego.

Permanecem detidas 152 pessoas e até agora foram contabilizados 717 feridos.

