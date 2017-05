"Os franceses sempre saíram à rua para se livrarem dos tiranos. É o que farão outra vez"

Historiador, especialista em Estados Unidos e também no sistema de educação francês, François Durpaire sentiu urgência em despertar as consciências para o perigo que se aproxima, mas para o qual os franceses, e não só eles, se deixaram estranhamente adormecer: a líder da extrema-direita Marine Le Pen chegou à segunda volta das eleições presidenciais, com hipóteses bastante razoáveis de ser eleita, em resultado da sua estratégia de banalização da Frente Nacional. A arma de Durpaire foi uma BD em três volumes, La Présidente, da qual tem assinado o argumento (desenhos de Farid Boudjellal, edição Arénes), e que põe preto no branco o que aconteceria se Le Pen ganhasse as eleições já no domingo, 7 de Maio de 2017...

Qual foi a sua motivação para fazer La Présidente?

Queria provocar um choque eléctrico, para que o maior número de franceses compreendessem que a ameaça da Frente Nacional ganhar as eleições presidenciais em 2017 é bem real. Através de um objecto cultural como a BD, pode-se ver as coisas de forma realista. É uma reflexão sobre a ameaça totalitária na Europa, não apenas na Europa, é preciso pensar nas consequências. Que podem ser, em 2023, a proposta de uma associação entre as grandes empresas de Silicon Valley, a Amazon, a Google, o Facebook, a Apple, que nos vêem a todos apenas como consumidores, mas nos conhecem e sabem onde estamos a todo o momento, com a geolocalização, e os regimes totalitários, os novos mestres do mundo, que nos querem vigiar por outros motivos.

Se Marine Le Pen ganhar, tem a ajudá-la também o estado de emergência [decretado pelo Presidente François Hollande após os atentados de Novembro de 2015 em Paris e sucessivamente prolongado].

Se Marine Le Pen fosse eleita Presidente, será que como jornalista, poderia fazer o seu trabalho daqui a 15 dias? Talvez sim, talvez não.

Eu fiquei muito marcado pela leitura, quando era jovem, de O Rinoceronte, de Ionesco, que descreve um mundo prestes a tornar-se totalitário. As pessoas dizem "não, não é um rinoceronte” e lá vem o rinoceronte. Com a extrema-direita é a mesma coisa. Nicolas Dupont-Aignan [o novo aliado de Marine Le Pen, que ela prometeu fazer seu primeiro-ministro, se ganhar as presidenciais] dizia que ela era uma extremista, mas agora será o seu chefe de governo.

Estive no comício de Marine Le Pen, e os apoiantes dela são cada vez mais pessoas comuns. Pensa que esse alerta funcionou?

Não. Vendemos centenas de milhares de livros. Mas o alerta que fizémos foi apenas um gesto, face a milhões de abstencionistas, de indecisos. Só podemos dizer que não é uma brincadeira, é grave, vão votar. Estou optimista no longo prazo, mas pessimista a curto prazo. Em Inglaterra, com o "Brexit", o mal já está já feito. A bela América multicultural de Obama votou por Trump, já está o mal feito. E França ainda não votou por Marine Le Pen, vamos ver… Tenho esperança que não, mas mesmo que Le Pen perda, terá 12 milhões, 13 milhões de votos. Se perder com 39% ou 41%.... um eleitor em cada dois terá votado pela primeira vez em Marine Le Pen.

E porque é que o apoio a Marine Le Pen cresceu tanto?

Há razões francesas: François Fillon estava quase lá, havia a divisão da esquerda. Mas há um movimento mundial: a crise da política, já não se acredita na política, no voto. E depois há o medo da mundialização. Quando se ganha mil euros por mês, não se acha formidável a globalização, não se pode viajar de férias a Portugal. Mal se pode alimentar a família. Pensa-se "o que é que tenho a perder se votar na Marine Le Pen, se ganho só mil euros?"

Além disso, Marine Le Pen é forte. É uma líder com carisma, algo que é raro, electriza as multidões. É uma característica que têm pessoas como Bill Clinton, Barack Obama. Veja-se o caso do plágio do discurso: quando François Fillon o dizia, não entusiasmava. Mas quando ela dizia aquelas palavras, super! É o carisma.

Diz que queria dar um electrochoque aos franceses; os media, os intelectuais franceses, não estão suficientemente atentos ao fenómeno Le Pen?

Não. Repetem que não é possível [que Le Pen seja eleita]. Eu digo que vai acontecer. É preciso ir votar, o voto Macron é o voto anti-Le Pen. No terceiro tomo de La Présidente digo claramente que o voto Macron é o dique, a barragem anti-Le Pen.

Como faz para criar os argumentos da BD, trabalha sozinho, consulta especialistas?

Trabalho na televisão BFM, e por exemplo o economista da BFM escreveu o seu próprio texto, sobre a economia de Marine Le Pen, e aparece no livro. Jornalistas que seguem a Frente Nacional contam episódios que conhecem da vida do partido. Alguém próximo de Marion Maréchal-Le Pen disse-me que ela tinha comprado uma mota e coloquei isso na BD. E o que aparece é a casa dela em Vaucluse. Aquele é o seu verdadeiro capacete. Os desenhos são feitos a partir de fotografia. Preocupamo-nos com os mais pequenos pormenores, é um trabalho de pesquisa colectiva.

É quase uma reportagem…

Sim, podia ser.

É uma história alternativa, ou ficção política?

Sim, é o que os americanos chamam alternate history, embora ache que o mais adequado seja chamar-lhe uma distopia próxima, a evitar. Começámos a escrever em 2015, sobre as eleições de 2017 e depois 2023.

Macron e Christiane Taubira (que foi ministra da Justiça) são os heróis, no fim do livro. É uma união um pouco improvável?

Muito improvável, mas é uma mensagem, uma forma de dizer que a divisão traz a catástrofe. É necessária a união, que a esquerda, mesmo a esquerda da esquerda e o centro, até o centro direita, construam projectos em comum.

E pensa que a política poderia sobreviver durante uma presidência de Marine Le Pen?

De qualquer forma, sei que não seria um governo como os outros. Vejo o que Trump tenta fazer nos Estados Unidos, e conheço a força das instituições americanas, como lhe têm resistido. Marine Le Pen quererá fazer o mesmo que Trump mas em França, na V República, as instituições estão ao serviço da presidência, e isso foi reforçado pelo estado de emergência. O que é catastrófico. Ou seja, não acontecerá, de todo, o mesmo que nos EUA. Não é de esperar que os juízes franceses bloqueiem a lei da imigração de Marine Le Pen. Não vamos ver a Assembleia Nacional a impedi-la de fazer nada; ela fará o que quiser.

O Estado francês não conseguirá resistir a uma Presidente de extrema-direita?

Não. O Conselho de Estado [equivalente ao Tribunal Constitucional] não. Ela prevê uma reforma constitucional que diz que será feita já em Setembro. O pior é garantido. A única resistência francesa será a rua. É a História de França, os franceses sempre saíram à rua para se livrarem dos tiranos. É o que farão outra vez.

