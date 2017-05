Voleibol: Sp. Espinho vence Benfica e adia título para o quinto jogo

Foi perante um pavilhão praticamente cheio e um público entusiasta que o Sporting de Espinho venceu neste sábado o Benfica, no quarto jogo da final do campeonato de voleibol, e adiou a decisão do título para a próxima semana. Um triunfo por 3-1 que igualou esta eliminatória disputada à melhor de cinco partidas (2-2).

Tudo empatado na luta pelo campeonato. No primeiro embate desta série, o Sp. Espinho tinha vencido, depois foi a vez de o Benfica conseguir um duplo triunfo em Lisboa e neste sábado voltou a prevalecer o factor casa.

Entraram melhor os "encarnados" na Arena Tigre, causando problemas ao adversário com finalizações nas zonas de entradas e saídas. O triunfo no primeiro set (22-25) não causou surpresa e no segundo os visitantes chegaram a ter uma vantagem confortável, mas a resposta do Sp. Espinho, sempre liderado por uma distribuição brilhante de Miguel Maia, permitiu-lhe fazer a reviravolta e empatar o encontro (25-18).

Com a confiança em alta, os espinhenses elevaram também o nível no serviço, com João Simões em plano de destaque, a causar muitos problemas à recepção adversário. Mas não foi só nesse capítulo que o zona 4 esteve em evidência: inspirado no ataque e sólido no bloco, ajudou a conter a reacção do Benfica, limitado no ataque pela zona central.

O triunfo por 25-22 no segundo set obrigava a equipa de José Jardim a reagir para evitar o desaire e o quarto parcial foi muito equilibrado, com o Sp. Espinho a conseguir uma ligeira vantagem à passagem dos 20 pontos, que acabaria por capitalizar (25-23), adiando tudo para o próximo fim-de-semana, no pavilhão da Luz.

"Estamos a jogar com quatro atacantes apenas e quando a recepção ao primeiro toque não possibilita a utilização do meio fica mais difícil. Temos de fazer da nossa casa a nossa fortaleza. Vamos trabalhar e concentrarmo-nos para o próximo jogo", declarou José Jardim, treinador do Benfica, no final do encontro.

Miguel Maia, capitão do Sp. Espinho, lançou já um olhar para o próximo embate, antevendo dificuldades mas alimentando a esperança dos adeptos: "Em casa temos tido reviravoltas importantes. Sabemos o que nos espera, vamos jogar a casa da melhor equipa do campeonato, mas é uma final. E vamos para vencer. O Sp. Espinho tem um historial por trás e também muita qualidade".

