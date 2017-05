Sp. Espinho tenta adiar para o quinto jogo a decisão do título

A final do play-off de apuramento do campeão nacional de voleibol começou a disputar-se na Arena Tigre, no dia 22 de Abril, e pode ficar concluída neste sábado (18h, SportTV) no mesmo pavilhão. Para isso, o Benfica terá de vencer o Sp. Espinho pela terceira vez consecutiva nesta eliminatória — um triunfo dos aurinegros, por outro lado, adiará a decisão para a próxima semana.

Este braço-de-ferro entre as duas melhores equipas portuguesas na fase regular da Divisão de Elite começou por sorrir ao Sp. Espinho, no encontro mais equilibrado dos três até agora disputados. Em casa, Miguel Maia e companhia impuseram-se por 3-2 (25-17, 15-25, 27-29, 25-17, 19-17) e viajaram para Lisboa, para a dupla jornada que se seguiu, em vantagem na eliminatória.

No pavilhão da Luz, o factor casa também fez a diferença e o Benfica conseguiu mesmo ganhar os dois encontros pela margem máxima: 3-0 (25-23, 25-22, 25-16 e 25-21, 25-23, 25-23). Graças a essa sequência, ficou em posição privilegiada para tentar alcançar já esta tarde aquele que será o sétimo título nacional da sua história.

Já o Sp. Espinho está obrigado a ganhar para igualar as contas e remeter para Lisboa, no dia 13, o quinto e decisivo encontro que representará a oportunidade de reforçar o recorde e elevar para 19 o número de campeonatos que detém.

