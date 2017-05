Placard: Suspensas as apostas no Paços de Ferreira-Feirense e anuladas as registadas

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não vai aceitar mais apostas no Placard para o jogo deste sábado entre Paços de Ferreira e o Feirense e vai anular as apostas registadas até ao momento.

Em comunicado enviado este sábado, a Santa Casa informa que o seu departamento de jogos "decidiu não aceitar mais apostas no Placard para o jogo Paços de Ferreira - Feirense", marcado para as 18h15, e vai proceder à "anulação das apostas registadas até ao momento, cumprindo o disposto no regulamento do jogo".

Já em Fevereiro, a Santa Casa suspendeu as apostas no Placard relativamente ao jogo também com o Feirense mas frente ao Rio Ave, uma situação que foi explicada com o grande afluxo de movimentos.

Na altura, Pedro Santana Lopes apontou que, "quando há um excesso de concentração de apostas, num prognóstico ou num jogo - cada jogo tem três prognósticos no Placard - num curto espaço de tempo, soam as campainhas de alarme".

Quando a Santa Casa suspendeu as apostas do Placard do Feirense - Rio Ave, o Ministério Público decidiu instaurar inquérito ao caso, precisando que o processo "corre termos no DIAP (Departamento de Investigação e Acção Penal) de Aveiro (Secção de Santa Maria da Feira)", segundo disse à Lusa a Procuradoria-Geral da República.

O Placard é um jogo de apostas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que foi lançado em Setembro de 2015.

Em 2016, aumentou as vendas em 489,3% em relação a 2015 e assumiu-se como o terceiro jogo mais vendido, com um peso de 13,4% no conjunto de vendas.

