Rui Vitória: “Aqui não pensamos nos outros”

Com três pontos de vantagem sobre o FC Porto e apenas três jornadas para disputar, Rui Vitória garantiu neste sábado que não está preocupado com os resultados do rival, admitindo, no entanto, que o Benfica terá “uma deslocação complicada” a Vila do Conde, onde vai defrontar o Rio Ave.

PUB

No lançamento da penúltima jornada do campeonato, Rui Vitória elogiou o trabalho de Luís Castro, treinador dos vilacondenses, mas garantiu que os benfiquistas “preparados para o que o jogo der”. “Será uma deslocação complicada, como são todas as que fazemos. Com o Luís Castro, o Rio Ave tem feito um bom trabalho e subido na classificação, mas vai encontrar uma equipa que está em primeiro lugar há muitas jornadas e tem jogadores de muita qualidade. Estamos preparados para o que o jogo der, parece-me que vai ser decidido por pormenores”, referiu o treinador das “águias”.

Apesar de o FC Porto, que neste sábado defronto o Marítimo, poder igualar o Benfica, Vitória desvalorizou a importância que o jogo dos portistas terá para a sua equipa. “Aqui não pensamos nos outros. Desculpem que vos diga isto, sei que é uma desilusão para vocês mas a minha forma de pensar é esta. Só posso controlar os meus 11 jogadores, não controlo os jogadores do Marítimo nem o que o FC Proto faça. Os meus jogadores estão preparados e não entro nesse tipo de jogos”, analisou o treinador.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na semana em que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a introdução do vídeo-árbitro na próxima temporada, Rui Vitória revelou ser "defensor de tudo o que ajude a melhorar o espectáculo e todos os que estão envolvidos no jogo", embora considerando que "não é a grande descoberta". "Nos últimos dias parece que esse passou a ser o assunto maior. Sou defensor de tudo o que ajude a melhorar o espectáculo e que ajude toda a gente envolvida num jogo. É um salto que se dá, mas não é a grande descoberta. Primeiro foi a sinalética nas bandeiras dos árbitros assistentes, depois vieram os intercomunicadores, a seguir foi o profissionalismo dos árbitros, agora é o vídeo-árbitro", afirmou Vitória.

Na lista de convocados, a novidade é o regresso do defesa central Jardel, que regressa assim às escolhas de Rui Vitória após recuperar de lesão, ficando de fora do duelo de Vila do Conde, por opção do treinador, André Horta e Lisandro.

Lista de convocados do Benfica:

- Guarda-redes: Ederson e Júlio César.

- Defesas: Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf, Jardel, Grimaldo, André Almeida e Eliseu.

- Médios: Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Samaris, Filipe Augusto, Carrillo e Zivkovic.

- Avançados: Jonas, Mitroglou, Rafa e Raúl Jiménez.

PUB

PUB