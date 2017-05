Nuno Espírito Santo: "Vamos continuar a lutar"

Nuno Espírito Santo (treinador do FC Porto)

"Entrámos bem, fizemos uma boa primeira parte. Num momento de desconcentração num canto, fomos penalizados. O Iker não fez uma defesa. Foi um resultado decepcionante. Fizemos um bom jogo, defrontámos uma boa equipa, mas fomos superiores e deveríamos ter vencido este jogo. Neste momento as palavras valem pouco. Lutámos e vamos continuar a lutar. As oportunidades acabam quando acabar o campeonato".

Daniel Ramos (treinador do Marítimo)

"Fizemos um bom jogo. Temos sido fortes em casa. Reagimos ao poderio reconhecido do FC Porto, sabíamos que tínhamos de ser agressivos e tentar jogar onde houvesse espaços. Não podíamos abdicar de uma atitude incansável até final. Temos vindo a trabalhar muito as bolas paradas. Fomos felizes, mas fizemos por merecê-lo. É mais um ponto para a caminhada rumo ao sexto lugar. Queremos fugir o mais possível do Rio Ave".

