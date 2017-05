Hóquei em patins: Benfica apura-se para as meias-finais da Taça

O Benfica tornou-se neste sábado na primeira equipa a assegurar uma vaga nas meias-finais da Taça de Portugal de hóquei em patins. No pavilhão da Luz, o "encarnados" ganharam por 6-3 ao Óquei de Barcelos e ficam à espera dos três restantes jogos da eliminatória para conhecerem o adversário na próxima fase.

Num encontro quase sempre equilibrado, o Benfica só conseguiu disparar no marcador na parte final. Ao intervalo, os lisboetas venciam por 2-1, com golos de Carlos Nicolía e João Rodrigues, aos quais Alvarinho respondeu com um golo para os minhotos.

No segundo tempo, Valter Neves fez o 3-1, Alvarinho reduziu novamente através de um livre directo (uma especialidade do jogador emprestado pelo FC Porto), para depois Jordi Adroher assinar o 4-2. Reinaldo Ventura voltou a colocar a diferença mínima no marcador, com uma finalização subtil na cara de Trabal, até Nicolía entrar novamente em cena.

O internacional argentino fez o 5-3 com um remate literalmente do meio-campo e depois concluiu um livre directo para fechar o resultado.

FC Porto-Oliveirense, Sanjoanense-Tomar, ainda neste sábado, e Física-Parede, no domingo, completam o calendário dos quartos-de-final da competição.

