Gilles Muller completa final do Estoril Open

Está fechado o "desenho" da final do Estoril Open 2017. Pablo Carreño Busta não precisou de esperar muito para ficar conhecer o nome do adversário com o qual vai discutir o título deste torneio ATP em terra batida. Gilles Muller derrotou o sul-africano Kevin Anderson na segunda meia-final do dia (7-5, 6-4) e vai estrear-se no encontro decisivo em Portugal.

"Sabia que ele era um excelente servidor, preparei-me para responder do fundo do court e esperei por alguns winners", declarou Muller no final do encontro que conseguiu resolver em 1h39m. O luxemburguês, número 28 do ranking, salvou 4 em 5 pontos de break e anotou oito ases, contra nenhum de Anderson.

Projectando já a final de domingo, Muller foi cuidadoso e não poupou elogios a Carreño Busta. "Vai ser difícil. Ele tem jogado muito bem este ano, tem vencido muitos jogos. Joguei com ele há dois anos e ele ganhou-me em dois sets. Ele sente-se confortável neste tipo de piso".

