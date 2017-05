Os Barreiros continuam a ser um local estranho para o FC Porto

Pela quinta época consecutiva, o FC Porto saiu do Estádio dos Barreiros sem conseguir conquistar os três pontos e o quinto empate dos “dragões” nas últimas sete jornadas (1-1) pode ter sido o "haraquíri" da equipa de Nuno Espírito Santo. Naquele que era, em teoria, o teste mais difícil para os portistas até ao fim do campeonato, os “azuis e brancos” marcaram primeiro e pareciam ter o jogo controlado, mas um golo do camaronês Donald Djoussé, a 20 minutos do fim, deixa o tetracampeonato cada vez mais perto do Estádio da Luz.

Sem margem de erro até ao final do campeonato e com más recordações das últimas deslocações ao terreno do Marítimo — os “dragões” não vencem nos Barreiros desde 28 de Abril de 2012 —, o FC Porto voltou a vestir o seu fato conservador (André Silva no banco) e apresentou três novidades em relação à última partida em Chaves: Brahimi (regressado após castigo), Herrera e o jovem Fernando Fonseca, uma das promessas portistas.

O jogo começou com equilíbrio e um lance polémico: aos 5’, Keita reclamou grande penalidade, após uma disputa de bola com Felipe, mas Jorge Sousa mandou seguir. Seis minutos depois, um remate de André André passou pouco por cima da baliza de Charles. Apesar de não conseguir criar grandes ocasiões de perigo, os “dragões” estavam por cima na partida e, na segunda tentativa, marcaram. Aos 28’, Otávio aproveitou um corte defeituoso de Zainadine para se estrear a marcar no campeonato. Em cima do intervalo, confirmando a superioridade “azul e branca”, Fernando Fonseca esteve perto de marcar na estreia.

O início da segunda parte foi mais do mesmo: jogo (aparentemente) controlado pelos portistas, Marítimo sem capacidade para incomodar Casillas e voltou a ser o FC Porto a estar perto do golo, mas Charles e Raúl evitaram que Soares marcasse. Sem qualquer derrota em casa desde que é treinador do Marítimo, Daniel Ramos arriscou pouco depois (Djoussé no lugar de Edgar Costa) e acertou no jackpot. Poucas vezes utilizado, o avançado camaronês marcou três minutos depois de entrar em campo e fez o segundo golo no campeonato — o primeiro foi no Dragão, contra o FC Porto.

Positivo/Negativo Positivo Daniel Ramos Quando assumiu o comando do Marítimo, os madeirenses estavam nos lugares de despromoção. Após travar mais um dos “grandes”, o técnico pode ter garantido o regresso dos maritimistas às provas europeias.

Positivo Fernando Fonseca O jovem defesa não vai guardar boas recordações do resultado da sua estreia pela equipa principal dos “dragões”, mas, com uma exibição segura e competente, mostrou que é um valor seguro. Negativo Nuno Espírito Santo Voltou a ser conservador e uma equipa que empata cinco jogos em sete jornadas dificilmente pode ambicionar chegar ao título.

Num ápice, os portistas perdiam o que parecia terem sob controlo e, com 20 minutos para tentar evitar mais um deslize, Nuno lançou três avançados: Corona, André Silva e Rui Pedro. O tudo ou nada do treinador “azul e branco” chegou, no entanto, tarde. Apesar de ter beneficiado de um par de boas ocasiões, o ataque em desespero do FC Porto não evitou o sexto jogo consecutivo sem vencer nos Barreiros. Xeque-mate no campeonato? O lance passa agora para o tabuleiro do Benfica.

