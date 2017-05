FC Porto elimina Oliveirense nos quartos-de-final da Taça

O FC Porto superou um difícil teste frente à Oliveirense e apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal em hóquei em patins. No pavilhão Dragão Caixa, os "azuis e brancos" venceram por 7-3 um jogo que chegou empatado ao intervalo.

PUB

Os anfitriões entraram melhor na partida e obrigaram o líder do campeonato a correr sempre atrás do prejuízo. Rafa, Hélder Nunes e Jorge Silva marcaram para o FC Porto no primeiro tempo, com João Souto, Pablo Cancela e Jordi Bargalló a deixarem tudo empatado.

A resposta dos "dragões" foi demolidora após o intervalo, com mais dois golos para Hélder Nunes e outros dois para Gonçalo Alves, aos quais a Oliverense já não conseguiu responder.

PUB

O FC Porto junta-se, assim, na próxima fase, ao Benfica e ao Sporting de Tomar, que derrotou a Sanjoanense por 6-7, após prologamento. O quarto semifinalista será encontrado no domingo, após o jogo entre Física e Parede.

PUB

PUB