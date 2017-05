Espírito Santo abre flanco a promessa da equipa B

Privado do concurso do titular Maxi Pereira, Nuno Espírito Santo abriu o flanco à discussão, ao abdicar do internacional mexicano Miguel Layún para o jogo do FC Porto na Madeira, hoje, frente ao Marítimo, ao mesmo tempo que promovia o sub-21 português Fernando Fonseca, da equipa B.

A surpreendente inclusão do defesa direito de 20 anos na convocatória começou, no entanto, a ser preparada na quarta-feira, com a chamada do internacional olímpico aos treinos da equipa sénior. De Layún, que fez a última aparição no “onze” portista frente ao V. Setúbal, não há notícia de lesão, pelo que tudo se resume a uma escolha do treinador. Opção que envolve inegável risco, mesmo que nada garanta que seja o jovem defesa o substituto de Maxi Pereira. O também mexicano Herrera já actuou no corredor, a fechar o flanco. De qualquer modo, Layún parece ter perdido espaço nos eleitos de Nuno Espírito Santo, já que a deslocação à Madeira de reveste de enorme importância, num contexto de sprint final para tentar chegar ao título de campeão nacional.

O FC Porto enfrenta, de resto, outros problemas, com particular destaque para a ausência de Danilo, lesionado desde a recepção ao Feirense. O regresso de Brahimi — após suspensão de dois jogos — poderá ajudar a mobilizar a equipa, que volta a tentar jogar na antecipação para lembrar ao Benfica que não está autorizado a desperdiçar pontos em Vila do Conde.

Uma estratégia que já teve mais impacto, tendo sido esvaziada de algum sentido a partir do momento em que o FC Porto não foi capaz de assumir o comando da Liga, desperdiçando um leque de oportunidades que acabam por esgotar-se à medida que o campeonato se aproxima do fim.

No Funchal, a tendência actual para que os problemas normais sejam amplificados é outro dado que não pode ser menosprezado. O FC Porto tem revelado dificuldades frente ao Marítimo, rival que não vence no arquipélago (para a Liga) desde 2012, quando Hulk bisou de penálti.

Um quadro nitidamente constrangedor para o “dragão”, que enfrenta os fantasmas dos últimos anos de sucesso benfiquista com a garantia de encontrar um Marítimo imperturbável em casa, onde não perde (refira-se que só a vitória interessa ao FC Porto) desde a entrada do treinador Daniel Ramos. Um Marítimo motivado pelo sonho europeu, que não deixará, por isso, de se opor firmemente às intenções dos comandados de Nuno Espírito Santo.

