Empate amargo para o Nacional e para Schembri no Bessa

À saída do relvado no Estádio do Bessa, depois do Boavista-Nacional, André Schembri era um homem tão abatido como a totalidade dos jogadores da equipa madeirense. Um dia depois de confirmada a despromoção dos insulares, o que estava em jogo no Porto era o carácter do plantel, que deu uma resposta positiva e conseguiu um empate (2-2) na 32.ª jornada da Liga. Um ponto arrancado graças ao mérito próprio mas também a uma perda inacreditável do avançado maltês.

PUB

Estávamos a meio da segunda parte, já com o 2-2 no marcador, quando uma bola longa traiu Adriano. O guarda-redes do Nacional tinha saído de forma precipitada da área e viu a bola passar-lhe por cima. Iuri Medeiros, atento e veloz, isolou-se e serviu Schembri para uma finalização fácil. Em frente à baliza, sem oposição, o maltês tentou controlar com calma e acabou por se deixar antecipar.

Um erro que contribuiu para a divisão dos pontos, que já tinha ficado definida no primeiro tempo. Mezga inaugurou o marcador aos 28', com um remate cruzado dentro da área, mas Iuri Medeiros respondeu aos 36', com uma finalização de recurso após uma boa jogada colectiva do Boavista.

PUB

O Nacional voltou a responder aos 42', com um cruzamento largo para a área a que Hamzaoui deu o melhor seguimento de cabeça, com a vantagem a durar apenas três minutos. Uma grande penalidade aos 45', em cima do intervalo, levou Fábio Espinho para a marca dos 11 metros e para o 2-2 final.

Com este resultado, os madeirenses (que foram despromovidos depois do triunfo do Moreirense, na sexta-feira) vão manter-se no último lugar da tabela, com 21 pontos, enquanto o Boavista continua a meio da tabela, com 39.

PUB

PUB