Carreño Busta, um repetente na final do Estoril Open

Pablo Carreño Busta ganhou o segundo duelo consecutivo inteiramente espanhol, frente a David Ferrer (6-3, 6-3), e apurou-se neste sábado para a final do Estoril Open. Pela segunda vez consecutiva, o tenista de Gijón marca presença no encontro decisivo, depois de, em 2016, ter sido derrotado por Nicolás Almagro.

No Estádio Millenium, em Oeiras, o número 25 do mundo procurava confirmar o bom momento de forma, frente a um adversário que aprendeu a admirar enquanto crescia. Muito consistente no jogo de serviço, Carreño Busta deu poucas possibilidade ao compatriota de fazer o break e, mostrando grande consistência do fundo do court, foi "esperando" pelo erro do rival.

Ao sexto jogo do primeiro set, Ferrer concedeu um break (4-2) que seria suficiente para Carreño Busta fechar o primeiro parcial com um triunfo por 6-3. Uma história que se repetiu no segundo set, mas desta feita com dois breaks, no quinto e nono jogos, permitindo ao jovem de 25 anos que tem na terra batida o seu piso preferido assegurar uma vaga no encontro de domingo (a outra será discutida entre Gilles Muller e Kevin Anderson).

"Foi uma vitória especial. Foi um encontro extraordinário, muito completo", resumiu Carreño Busta, que em 2016 conquistou dois títulos: Moscovo e Winston-Salem. "Qualquer dos adversários na final será difícil, porque se está na final é porque é merecido. Tentarei dar o máximo outra vez", assinalou, depois de deixar rasgados elogios a Ferrer.

