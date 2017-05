Bayern Munique vence, com Renato Sanches, e sentencia o Darmstadt

O Bayern Munique, que já garantiu o quinto título germânico consecutivo, recebeu e bateu este sábado o Darmstadt, por 1-0, num jogo da 32.ª jornada do campeonato em que Renato Sanches foi titular e que confirmou a despromoção dos forasteiros.

O internacional português esteve o tempo inteiro em campo e viu o espanhol Bernat marcar o único golo do encontro aos 18 minutos. Já perto do fim, aos 86', o turco Altintop falhou uma grande penalidade para o Darmstadt, que vai actuar no segundo escalão na próxima temporada.

Na luta pela Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund venceu em casa o Hoffenheim, por 2-1, e colocou-se em zona de acesso direto à fase de grupos.

Com Raphael Guerreiro a titular na formação da casa, Reus abriu o marcador logo aos quartos minutos e o gabonês Aubameyang confirmou o triunfo, aos 82', isto depois de ter falhado uma grande penalidade, aos 14'. Também de penálti, o croata Kramaric reduziu a diferença, aos 86'.

O Borussia Dortmund subiu ao terceiro lugar com 60 pontos, mais dois que o Hoffenheim, que caiu para quarto, posto que obriga à disputa de um pré-eliminatória para ter acesso à Champions.

Na luta pela manutenção, o Ingolstadt empatou a um golo na receção ao Bayer Leverkusen e pode terminar a ronda a seis pontos da salvação, caso Mainz e Hamburgo vençam os seus encontros.

Kittel marcou para o Ingolstadt aos 73 minutos, mas Havertz salvou a equipa de Leverkusen da derrota, aos 78'.

Destaque ainda para Vieirinha, que foi suplente utilizado (entrou em campo aos 73 minutos) no triunfo do Wolfsburgo por 2-0 no terreno do Eintracht Frankfurt.

