André Greipel vence segunda etapa e assume liderança do Giro

O alemão André Greipel (Lotto-Soudal) subiu neste sábado à liderança da 100.ª edição da Volta a Itália, ao vencer ao sprint a segunda etapa, entre Olbia e Tortoli.

Numa chegada em pelotão compacto, o campeão alemão de estrada conquistou a sétima vitória em etapas do Giro, ao concluir os 221 quilómetros em 6h05m18s, deixando para trás o italiano Roberto Ferrari (UAE Emirates) e o belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

Greipel, de 34 anos, assumiu a camisola rosa de líder da geral, que era do vencedor da etapa inaugural, o austríaco Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), e tentará defendê-la na terceira etapa, que liga Tortoli e Cagliari, num percurso com 148 quilómetros, com nova chegada compacta em perspectiva.

"Não foi um dia fácil, seis horas em cima da bicicleta. Devo este triunfo aos meus companheiros, que trabalharam arduamente durante todo o dia", resumiu Greipel, que lidera uma Grande Volta pela primeira vez na carreira.

O eritreu Daniel Teklehaimanot vai vestir a camisola azul, da montanha, graças aos pontos que conquistou na última subida do dia.

Classificações

2.ª Etapa

1. André Greipel (Lotto Soudal) 6h05m18s

2. Roberto Ferrari (Team UAE Emirates) m.t.

3. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) m.t.

4. Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) m.t.

5. Kristian Sbaragli (Dimension Data) m.t.

6. Enrico Battaglin (Team LottoNl-Jumbo) m.t.

7. Ryan Gibbons (Dimension Data) m.t.

8. Geraint Thomas (Team Sky) m.t.

9. Caleb Ewan (Orica-Scott) m.t.

10. Valerio Conti (Team UAE Emirates) m.t.

Geral individual

1. André Greipel (Lotto Soudal 11h18m39s

2. Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe) a 4s

3. Caleb Ewan (Orica-Scott) a 8s

4. Roberto Ferrari (Team UAE Emirates) m.t.

5. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) a 10s

6. Pavel Brutt (Gazprom-Rusvelo) a 12s

7. Kristian Sbaragli (Dimension Data) a 14s

8. Ryan Gibbons (Dimension Data) m.t.

9. Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) m.t.

10. Enrico Battaglin (Team LottoNl-Jumbo) m.t.

