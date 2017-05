Temperaturas máximas sobem até oito graus a partir de domingo

As temperaturas máximas vão subir entre 5 a 8 graus Celsius a partir de domingo, dia em que já não está prevista a precipitação, afirmou a meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

PUB

De acordo com a especialista, esta sexta-feira vai ser marcada por aguaceiros, por vezes fortes, com queda de granizo e acompanhados de trovoada, com excepção dos distritos de Beja e Faro. Existe ainda a probabilidade de queda de neve nas Serras da Estrela e do Gerês a partir dos 1400 metros e vento moderado nas terras altas.

"Para amanhã [sábado] ainda se prevê uma situação de aguaceiros que serão de um modo geral fracos e dispersos, em particular no norte e centro, e que deverão manter-se até ao final da manhã ou início da tarde", adiantou Patrícia Gomes à Lusa. Segundo a meteorologista do IPMA, no domingo vai ocorrer uma mudança no estado do tempo com o fim da precipitação e a subida das temperaturas.

PUB

Já para domingo "vamos ter um dia com céu pouco nublado ou limpo, vento moderado nas terras altas e uma subida acentuada da temperatura entre 5 a 8 graus Celsius. Iremos ficar com temperaturas semelhantes às dos últimos dias, ou seja, próximas ou acima dos 30 graus em algumas regiões", declarou.

Relativamente ao início da próxima semana, segundo o IPMA, vai ocorrer uma nova subida da temperatura máxima e mínima. "Na segunda-feira vamos ter um dia semelhante ao de domingo com céu pouco nublado ou limpo e nova subida da temperatura. No entanto, a chuva vai regressar na próxima semana. De acordo com a informação que temos hoje, deverá chover a partir de quarta-feira", concluiu a meteorologista Patrícia Gomes.

PUB

PUB