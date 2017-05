PGR centraliza investigação sobre o jogo Baleia Azul

A Procuradoria-Geral da República (PGR) decidiu centralizar a investigação dos casos relacionados com o jogo Baleia Azul, atribuindo todos os inquéritos ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP)

A decisão surge na sequência da “análise e recolha de elementos relativa ao designado ‘Jogo da Baleia Azul’, e face à gravidade das respectivas consequências, da sua repercussão social e da especial sensibilidade e complexidade de que se reveste a investigação”, explica a PGR em comunicado.

Desta forma, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) vai ficar responsável pela direcção da investigação e “exercício da acção penal de todos os inquéritos” relacionados com o jogo.

Além disso, Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3) da Polícia Judiciária vai apoiar o Ministério Público, “num trabalho de estreita colaboração, acordado entre as duas instituições”.

No mesmo comunicado pede-se ainda aos procuradores da República “com competência na jurisdição da família e menores a sinalização de todas as situações de crianças e jovens vítimas daquele fenómeno”. Em Portugal, já foram noticiados oito casos de ferimentos relacionados com o jogo Baleia Azul, incluindo um divulgado esta sexta-feira e que terá ocorrido em Almada.

