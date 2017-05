Motard aterra em cima de carro na A28 e sofre "só um golpe no joelho"

O momento é aparatoso e acaba com um motociclista em cima da parte traseira de um carro, em plena auto-estrada, onde permanece durante cerca de 20 segundos, sem que o automóvel pare. O vídeo do motociclista “a surfar” em cima de um carro mostra um final feliz de uma história que tinha tudo para acabar mal. As imagens circularam durante esta semana nas redes sociais.

O acidente aconteceu na segunda-feira, dia 1 de Maio, por volta das 12h45, contou ao PÚBLICO fonte do gabinete de relações públicas da GNR. O homem circulava na A28 (Porto-Viana do Castelo) quando, tarde de mais, se apercebeu do carro que circulava à sua frente e, sem conseguir travar, bateu na traseira do carro e foi projectado para cima do veículo. O condutor do automóvel, que não se apercebe imediatamente do sucedido, ainda prossegue durante cerca de 20 segundos, até abrandar e encostar o carro à berma, para que o condutor da moto pudesse sair em segurança.

Apesar da projecção e do embate na traseira do carro, o condutor da moto ficou apenas com ferimentos ligeiros: um golpe ao nível do joelho, detalhou fonte do gabinete da Cruz Vermelha de Vila do Conde, que prestou auxílio no local.

De acordo com a Cruz Vermelha, “o motociclista entrou com o pé pelo vidro traseiro do carro”, o que se pode, com alguma atenção, observar nas imagens recolhidas. “Foi a sorte dele”, continua a mesma fonte. “Quando se apercebeu que o carro ia à frente dele não conseguiu parar”, detalha.

Depois do acidente, a vítima, que “não se queixava”, pôs-se de pé sozinha. “Foi ele que tirou o seu capacete”, continua fonte da equipa da Cruz Vermelha.

O acidente, que terá sido provocado por excesso de velocidade, ocorreu no quilómetro 19,4 da A28, no sentido Vila do Conde-Mindelo, e a vítima foi transportada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

O PÚBLICO contactou algumas das contas onde o vídeo foi partilhado, mas até agora não foi possível esclarecer quem terá gravado as imagens. “Pela velocidade diria que foi gravado por um dos motociclistas” que viajavam junto à vítima, disse fonte da Cruz Vermelha, uma informação que a GNR não conseguiu confirmar.

