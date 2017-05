Juízes favoráveis a que os seus rendimentos se tornem públicos

A Associação Sindical de Juízes Portugueses vê com bons olhos, à partida, que as declarações de rendimentos e património destes magistrados passem a ser públicas, tal como sucede com os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.

“A questão foi de resto consensual numa reunião realizada no mês passado pelo grupo de trabalho encarregue de debater o pacto para a justiça” preconizado pelo Presidente da República, assinala a presidente da associação sindical, Manuela Paupério, para quem o assunto é, de resto, muito simples, uma vez que o estatuto dos juízes não lhes permite serem remunerados a nível laboral senão pelas funções exercidas na magistratura. Se quiserem dar aulas, por exemplo, terão de o fazer gratuitamente. Aquele grupo de trabalho tem representantes dos procuradores, dos funcionários judiciais, dos notários e dos solicitadores e ainda dos advogados – muito embora este último grupo não se tenha feito representar na reunião passada.

“Os juízes só têm o seu vencimento. Não podem receber de mais lado nenhum”, explica Manuela Paupério. “Quanto ao seu património, é fácil de saber se vêm de uma família rica ou se casaram com alguém de posses. Se esta obrigação se aplicar a todos os juízes não temos nada contra”.

A intenção do PS de obrigar juízes e procuradores a publicitar os seus rendimentos foi anunciada pelo deputado socialista Jorge Lacão na Comissão Eventual para o Reforço da Transparência, que disse que nem a procuradora-geral da República nem o Conselho Superior de Magistratura rejeitaram totalmente a ideia quando foram ouvidos sobre ela no Parlamento.

“A magistratura, pela sua evidente natureza decisória, cada vez faz menos sentido que não seja também abarcada neste diploma”, afirmou o parlamentar, numa referência ao anteprojecto da futura lei da transparência de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. “Perguntada directamente à senhora procuradora-geral e ao Conselho Superior da Magistratura, não houve oposição”, revelou Jorge Lacão.

