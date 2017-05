Há 27 casos de sarampo. Quase metade são profissonais de saúde

Há mais dois casos de sarampo confirmados em Portugal e um outro está em estudo laboratorial. No último balanço sobre a epidemia de sarampo em Portugal, esta sexta-feira divulgado, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) adianta que há 27 casos confirmados (mais dois do que no balanço anterior, de terça-feira). A maior parte (63%) eram doentes não vacinados e quase metade (44%) são profissionais de saúde, num total de 123 notificações desde 1 de Janeiro.

“A incidência de casos de sarampo em profissionais de saúde impõe a adopção de medidas específicas a conduzir no âmbito dos serviços de saúde ocupacional”, frisa a DGS no boletim epidemiológico, lembrando que, dos 12 profissionais afectados, quatro não estavam vacinados.

Numa “antecipação de cenários”, a DGS admite que a transmissão no Algarve pode “estar controlada”, mas não exclui a possibilidade de surgirem novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afectada até à data (19 doentes), e aquela em que se registou uma morte, a da adolescente de 17 anos que não estava vacinada e não resistiu a uma pneumonia bilateral.

No conjunto dos casos confirmados, 17 são adultos com idade igual ou superior a 18 anos e residem em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve. No Norte, o único caso verificou-se numa criança na faixa etária de"entre 1 e 4 anos" de idade. Treze doentes foram internados, mas todos já tiveram alta.

Os responsáveis da DGS voltam a afirmar que a actividade epidémica de sarampo em Portugal “não terá grande expressão em termos de magnitude” e sublinham que os casos confirmados até à data “estão de acordo” com o inicialmente previsto, “tendo em conta a elevada cobertura vacinal na população residente”.

No boletim, nota-se, aliás, que a distribuição por grupos etários traduz a "elevada cobertura vacinal" abaixo dos 15 anos de idade e na população escolar.

