GNR e bombeiros procuram homem desaparecido no rio Tâmega

Mergulhadores dos bombeiros de Valadares e meios dos voluntários de Amarante e da GNR estão à procura de um homem alegadamente desaparecido no rio Tâmega ou nas suas margens, em Amarante.

Fonte dos bombeiros de Amarante avançou esta sexta-feira à Lusa que o alegado desaparecimento foi comunicado à GNR na passada terça-feira. Uma fonte da autoridade policial indicou à Lusa que se iniciaram naquele dia as buscas nas margens do Tâmega por haver indícios de que o homem teria estado junto ao rio, tendo colocado fotos numa rede social.

Já quarta-feira, foi solicitado o apoio de uma embarcação dos bombeiros de Amarante para iniciar as buscas no Tâmega. A equipa de mergulhadores de Valadares iniciou esta sexta-feira as operações no rio.

O homem desaparecido tem 60 anos de idade, é solteiro e é natural de Amarante.

