O terço de Joana Vasconcelos

A artista plástica Joana Vasconcelos continua a surpreender. Não compreendo porque Joana foi considerada “artista do regime” por alguns intelectuais. A sua imaginação está muito acima da média da maioria dos “artistas” plásticos portugueses. O terço gigante concebido para as comemorações do Centenário das Aparições é feito em resina de polietileno, tem 26 metros de altura e tecnologia LED incorporada. O terço vai iluminar-se na noite do dia 12, quando o Papa Francisco entrar no novo altar do santuário para rezar o terço. “Rezai o terço todos os dias para alcançar a paz e o fim da guerra no mundo”, pediu Maria do Rosário nas Aparições de Fátima. Nunca a mensagem mariana foi tão actual.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Macron venceu no debate mas não nas urnas

O debate entre Marine Le Pen e Emanuelle Macron (…) roçou “um filme de terror”. E visto em directo na France 24 era fácil de o sentir, sem intermediários, tradutores ou comentadores!

Macron muito bem preparado a dar “pistas” concretas do que vai fazer caso seja eleito no dia 7 de Maio. Le Pen totalmente impreparada, cheia de papéis na sua frente, em que ia mexendo para se mostrar culta, a dizer pós-verdades (mentiras) umas atrás das outras, com toda a vontade de bem-mentir. (...) Claro que Macron venceu o debate, mas não venceu as eleições e pode não as conseguir vencer. Tal como no “Brexit” e depois com Donald Trump, o fechamento, a xenofobia, a agressividade, a saída do que temos sem se saber para onde vamos, venceram. E “isto” pode acontecer em França. (...)

Augusto Küttner, Porto

É inacreditável

É inacreditável o modo como os responsáveis têm tratado o encerramento do balcão da CGD em Almeida. Sendo um banco público, deve estar implantado em todas as sedes de concelho, e não deve ser invocado que o balcão em causa tem dado prejuízo nos últimos cinco anos. Se fossem tidos em conta os locais onde a CGD tem dado prejuízo, a sua sede em Lisboa deveria ser riscada do mapa, dados os megalómanos roubos e prejuízos acumulados que nela eclodiram.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Almeida e a CGD

A população de Almeida está extremamente revoltada com o fecho da agência da CGD daquela vila. Diz que é o único caso onde não foi respeitada a regra de uma agência por concelho. Uma agência por concelho não é necessariamente uma agência na sede do concelho e a CGD mantém aberta a agência da vila de Vilar Formoso, pertencente ao concelho de Almeida. A regra de uma agência por concelho (se é que não passou de uma boa intenção) está assim cumprida. Mas por que razão os almeidenses estão tão preocupados com os fechos de agências bancárias se desde que o Multibanco entrou ao serviço elas são cada vez menos frequentadas? Pela minha parte, ia semanalmente a uma ag��ncia do meu banco levantar dinheiro ou fazer pagamentos de água ou electricidade; hoje nem uma vez por ano lá vou. (…)

Carlos Anjos, Lisboa

