Macron aumenta vantagem sobre Le Pen no fecho da campanha

No último dia de campanha, e depois do único debate entre os dois candidatos presidenciais franceses, as sondagens conferem um aumento da vantagem de Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen.

Uma sondagem da Ifop-Fiducial, divulgada esta sexta-feira, horas antes do encerramento oficial da campanha, marcado para a meia-noite, dá a vitória a Macron com 63% dos votos contra 37% de Le Pe, cita a Reuters. Esta é a melhor projecção do centrista desde meados de Abril.

Quatro outras sondagens do mesmo dia dão uma vitória a Macron por 62% contra 38% da candidata da Frente Nacional, e uma outra confere 61,5% ao candidato do movimento “En Marche!”.

Os especialistas defendem que o aumento da vantagem de Macron foi potenciado pelo comportamento do antigo ministro de Manuel Valls durante o debate com Le Pen na passada quarta-feira. Já nesse dia, dois inquéritos deram a vitória a Macron na discussão.

Noutro sentido, uma sondagem, também divulgada esta sexta-feira, desta vez da Odoxa, mostra que um quarto do eleitorado francês deverá abster-se na votação no próximo domingo. Muitos deles são apoiantes da esquerda política francesa que se mostram desapontados pela derrota dos seus candidatos na primeira volta.

A confirmar-se, esta taxa de abstenção será a segunda maior desde as eleições em 1965.

A ida às urnas em França originou também uma petição destinada àqueles que não estão satisfeitos com nenhum dos candidatos ao Eliseu. A Entends ma voix (ouve a minha voz) é uma petição lançada nas redes sociais por eleitores de Jean-Luc Mélenchon e apela aos franceses que não querem a vitória nem de Macron nem de Le Pen que votem no centrista mas apenas depois das 17h. Ou seja, o objectivo é mostrar aos políticos o impacto do voto branco ou da abstenção – é às 17h que o Ministério do Interior faz o segundo balanço sobre a taxa de participação nas eleições, sendo que a primeira realiza-se ao meio-dia.

